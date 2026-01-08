Pallavolo under 14 femminile: vittoria netta per la Genovese Eurialo

Vittoria netta contro la terza in classifica e pronostico rispettato. La Genovese Eurialo Siracusa comincia il 2026 con un successo schiacciante sul Giarratana Volley e consolida il primo posto in classifica nel campionato under 14 girone B del comitato Fipav “Monti Iblei”. Ha infatti conseguito 5 successi in altrettanti incontri, mostrando sempre un gioco spumeggiante e piacevole.

La squadra aretusea mette subito le cose in chiaro, dominando i primi due set, chiusi rispettivamente a 12 e a 9. Poi si rilassa, complicandosi la vita in un terzo parziale risultato equilibrato e combattuto e che si conclude sul 25-21. Tanto basta per fare arrabbiare il tecnico Raffaele Moscuzza, per nulla soddisfatto dell’atteggiamento delle sue ragazze “in una parte conclusiva di gara che – dice – avrebbero dovuto giocare con la stessa cattiveria agonistica dei primi due parziali. Hanno preso invece il set sottogamba, sbagliando eccessivamente e rischiando di far riaprire una partita che era saldamente nelle nostre mani. E’ un aspetto su cui dobbiamo lavorare”.

Intanto però la Genovese Eurialo prova la fuga in un girone in cui sta dimostrando di essere la squadra più forte. Decisiva, in tal senso, potrebbe essere la prossima gara, quella in programma il 20 gennaio alle 19,30 a Palazzolo contro l’Akrai, seconda in classifica con 9 punti ma con una gara in meno rispetto alle verdeblù. Sulla carta la squadra del vicepresidente Salvo Corso ha qualcosa in più. Merito di un gruppo coeso e con delle buone individualità e ben guidato dall’esperto allenatore siracusano.