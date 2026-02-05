Pallavolo under 18, l’Eurialo Siracusa B vince in tre set contro Giarratana

Vittoria larga e agevole. L’Eurialo Siracusa Volley squadra B supera in tre set il Giarratana nella gara valida per il girone A del campionato under 18 di pallavolo femminile. Tutto facile per le “giovanissime” aretusee (in organico le due atlete più grandi sono classe 2011) che, senza faticare troppo, ottengono i tre punti.

Avvio deciso delle verdeblù, che vanno sul 5-1 ma che vengono raggiunte dalle avversarie. Sul 7-6, primo ace di Bottaro, la quale procura al servizio anche il punto del 9-6. Il pallonetto di Carpinteri dà l’undicesimo punto alle padrone di casa che, gradualmente, incrementano il vantaggio fino al 15-9 firmato ancora alla stessa maniera dalla stessa giocatrice. Sempre lei realizza l’ace del 17-10. Bottaro, Fava, il punto in battuta di Giansiracusa e ancora quello successivo di Fava portano l’Eurialo sul 24-13. Il set viene chiuso dalla schiacciata in diagonale di Bottaro: 25-13.

Nel secondo parziale la fisionomia non muta. Ultima parità sul 3-3, poi l’Eurialo allunga con Giansiracusa dal centro, gli ace di Bottaro e quelli di Fava (nel mezzo anche un bel pallonetto di Amara). A chiudere il set è Giansiracusa. Finisce ancora 25-13.

Giarratana riparte meglio dell’Eurialo ma, sul 10-6 per le ospiti, Fava e Petruzzelli suonano la carica e l’Eurialo riprende in mano la partita, lasciando successivamente solo 8 punti alle avversarie. A chiudere il match ci pensano Carpinteri, con l’ace del 24-14 e Fava, che mette a terra la palla del venticinquesimo punto. Prossimo impegno quello esterno con la Green Sport il 16 febbraio.

Ha perso 3-0 a Modica la Suprema Servizi Eurialo nel girone B del campionato Under 18. In campo una formazione rabberciata per via di infortuni e malanni di stagione.