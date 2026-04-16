Pannelli fotografici danneggiati a Priolo: individuati i responsabili

Individuati i responsabili del danneggiamento di uno dei pannelli fotografici appena ripristinati dall’Amministrazione Gianni in largo dell’Autonomia Comunale, a Priolo Gargallo. Si tratta di 5 giovani, identificati grazie al lavoro di indagine degli agenti di Polizia Municipale e alle telecamere di videosorveglianza, che erano perfettamente in funzione e hanno permesso di acquisire immagini fondamentali per ricostruire i movimenti dei responsabili dell’atto vandalico.

“Ringraziamo la nostra concittadina che ha segnalato quanto accaduto sui social – commentano il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore all’Arredo Urbano Maria Grazia Pulvirenti – ed esprimiamo invece rammarico per il comportamento di chi ha strumentalizzato ancora una volta quanto accaduto, solo per offendere e screditare l’Amministrazione. Ci rivolgiamo infine a tutti i nostri concittadini, in particolare ai ragazzi e alle famiglie, chiamate a un ruolo educativo decisivo. Lavoriamo tutti insieme per un maggiore senso civico e rispetto del bene comune”.