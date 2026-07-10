Pantalica, il Comune di Siracusa chiarisce: “I pannelli contestati non fanno parte del progetto UNESCO”

Continua la polemica sui pannelli turistici installati nell’area di Pantalica, contenenti immagini e testi errati. Il dirigente del settore Cultura del Comune di Siracusa, Giacomo Cascio, e il direttore tecnico del progetto “Siracusa e Pantalica – Le linee del cuore fra terre e mari”, Guido Meli, precisano:

“Siracusa e Pantalica – Le linee del cuore fra terre e mari” è un progetto finanziato dal ministero della Cultura ai sensi della legge 77/2006, normativa specificamente rivolta alla tutela, alla fruizione e alla valorizzazione dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Tale progetto ha una propria impostazione scientifica, culturale e territoriale, fondata sulla costruzione di percorsi fisici e narrativi tra Siracusa, Pantalica, gli Iblei e il mare, sull’accessibilità dei contenuti, sulla produzione di materiali digitali, audio, video, LIS, ǪR code e strumenti di fruizione rivolti a pubblici diversi.

È dunque necessario chiarire con precisione che la cartellonistica oggetto delle recenti contestazioni non è stata ideata, redatta, validata, commissionata, prodotta né installata nell’ambito del progetto “Le linee del cuore fra terre e mari”. Questo prevede effettivamente, tra le proprie azioni, anche la futura collocazione di elementi informativi e segnaletici con ǪR code collegati ai contenuti digitali del progetto. Tuttavia, tale cartellonistica non è stata ancora collocata e sarà realizzata e posizionata solo a seguito di un’attività di verifica, coordinamento e concertazione con i Comuni e con i soggetti istituzionali competenti.

Occorre inoltre distinguere con chiarezza tre piani diversi: il Ventennale UNESCO Siracusa-Pantalica 2005–2025, che costituisce un palinsesto celebrativo promosso dal Comune di Siracusa per ricordare i vent’anni dell’iscrizione del sito nella World Heritage List; il progetto “Siracusa e Pantalica – Le linee del cuore fra terre e mari” specificamente dedicato alla valorizzazione culturale del sito UNESCO; il distinto progetto finanziato dal ministero del Turismo, denominato negli atti amministrativi “Percorso turistico-culturale dal Parco Archeologico Neapolis di Siracusa alla Necropoli di Pantalica”, autonomo per fonte di finanziamento, contenuti, affidamenti e linea progettuale, oggetto degli articoli di stampa di questi giorni.

Alcune iniziative del Ventennale UNESCO hanno avuto punti di contatto con il progetto “Le linee del cuore”, in ragione della comune attenzione al sito UNESCO Siracusa-Pantalica. È altrettanto necessario precisare che nessun punto di contatto operativo vi è stato tra il progetto “Le linee del cuore” e la cartellonistica oggi contestata. Il progetto “Le linee del cuore” non può quindi essere associato agli errori riscontrati nei pannelli turistici oggetto di polemica, né può esserne ritenuto, direttamente o indirettamente, responsabile.

Si auspica pertanto che gli organi di informazione, nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, vogliano mantenere distinta la ricostruzione delle diverse iniziative, evitando di ricondurre al progetto finanziato con Legge 77/2006 fatti, prodotti o responsabilità appartenenti ad altri percorsi amministrativi e progettuali.

Il progetto “Siracusa e Pantalica – Le linee del cuore fra terre e mari” prosegue secondo il proprio programma, con l’obiettivo di valorizzare il sito UNESCO attraverso strumenti accurati, accessibili, condivisi e coerenti con il valore storico, archeologico, paesaggistico e culturale di Siracusa e Pantalica”