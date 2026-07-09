Pantalica scambiata per Myra, strafalcioni in italiano e inglese: bufera sui cartelli turistici. Il sindaco di Sortino scrive a Italia: “Episodio increscioso”

Una nuova cartellonistica dedicata a Pantalica… peccato che la fotografia sia di un sito rupestre della Turchia (la necropoli licia di Myra). E che gli strafalcioni ci siano in italiano (itinerario archeologico naturalistici) e nella traduzione in inglese. Insomma, un disastro. Per questo la segnaletica è stata subito rimossa, dopo le prime segnalazioni indignate, ma ha lasciato strascichi, anche politici.

I cartelli della discordia non sono stati commissionati né installati dall’Amministrazione comunale ma si tratta di un intervento realizzato nell’ambito di un finanziamento Unesco riguardante il sito “Siracusa e Pantalica”, il cui Comune committente è quello di Siracusa. “Non appena abbiamo riscontrato i gravi errori presenti nella cartellonistica, ci siamo immediatamente attivati chiedendone la rimozione, che è stata prontamente effettuata – spiega il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato -. Contestualmente ho inviato una formale lettera di rimostranze al sindaco di Siracusa, rappresentando il disappunto dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Sortino per un episodio che ha arrecato imbarazzo e non rende giustizia al valore del nostro patrimonio. Pantalica è un sito Unesco di straordinaria importanza e merita di essere valorizzato con competenza, accuratezza e il coinvolgimento delle professionalità presenti sul territorio. Su questo continueremo a vigilare con la massima attenzione”.

Le differenze tra la Necropoli di Pantalica (Sortino) e la Necropoli di Myra (Turchia) riguardano l’epoca, lo stile architettonico, la complessità tecnologica e la cultura di appartenenza. Mentre Pantalica è un sito preistorico con migliaia di celle essenziali, Myra è un sito classico mediorientale caratterizzato da monumentali facciate scolpite che imitano templi e case.

Parlato ha prima telefonato al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, per esprimere il proprio disappunto, poi ha scritto una lettera (scripta manent) per stigmatizzare il fatto che dopo 2 anni di attesa la cartellonistica turistica risulti “grossolanamente sbagliata e con vistosi errori di traduzione, creando non poco imbarazzo nella comunità che rappresento“. Il Comune di Siracusa è committente unico dell’appalto, per questo il primo cittadino del comune ibleo ha chiesto formalmente di inoltrare le proprie rimostranze all’impresa concessionaria.

“Nel nostro territorio – conclude Parlato, ringraziando Italia per l’immediata rimozione della segnalatica – sono presenti diverse guide naturalistiche, molto preparate, che se interpellate avrebbero sicuramente evitato questi strafalcioni. Mi auguro che questo episodio increscioso funga da monito per eventuali future collaborazioni affinché non accada mai più”.