Durante un’operazione di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Noto hanno denunciato un giovane di 21 anni con l’accusa di maltrattamento di animali. Il ragazzo è stato inizialmente fermato mentre esercitava la vendita abusiva di palloncini e altri oggetti in strada.

Tuttavia, il controllo ha rivelato una situazione di crudeltà: il giovane nascondeva un pappagallino all’interno di un marsupio, tenendolo legato con una corda. Si ritiene che il volatile venisse utilizzato impropriamente come esca o attrazione per intrattenere i turisti.

In seguito all’intervento della polizia, il pappagallino è stato messo in salvo e affidato a un esperto ornitologo affinché ricevesse le cure necessarie.