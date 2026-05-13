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Pappagallino legato e nascosto per attirare i turisti, un giovane denunciato a Noto

Il pappagallino è stato messo in salvo e affidato a un esperto ornitologo affinché ricevesse le cure necessarie

Il pappagallino è stato messo in salvo e affidato a un esperto ornitologo affinché ricevesse le cure necessarie

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Durante un’operazione di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Noto hanno denunciato un giovane di 21 anni con l’accusa di maltrattamento di animali. Il ragazzo è stato inizialmente fermato mentre esercitava la vendita abusiva di palloncini e altri oggetti in strada.
Tuttavia, il controllo ha rivelato una situazione di crudeltà: il giovane nascondeva un pappagallino all’interno di un marsupio, tenendolo legato con una corda. Si ritiene che il volatile venisse utilizzato impropriamente come esca o attrazione per intrattenere i turisti.

In seguito all’intervento della polizia, il pappagallino è stato messo in salvo e affidato a un esperto ornitologo affinché ricevesse le cure necessarie.


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