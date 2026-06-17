Parcheggi a Siracusa, Comune accelera su rivoluzione sosta: via libera alle app e nominato il Rup per il project financing

Siracusa accelera sul futuro della mobilità urbana e della gestione della sosta. A pochi giorni di distanza, Palazzo Vermexio ha compiuto due passaggi amministrativi destinati a incidere profondamente sull’organizzazione dei parcheggi cittadini: da una parte la Giunta comunale ha trasformato in sistema strutturale il pagamento della sosta tramite applicazioni digitali, dall’altra è stato formalmente avviato l’iter che potrebbe portare all’affidamento in project financing dell’intero servizio di gestione della sosta e dei parcheggi cittadini.

La coincidenza temporale dei due provvedimenti non appare casuale e lascia intravedere una strategia complessiva, mai negata dall’amministrazione comunale e orientata verso la progressiva digitalizzazione del servizio e l’ingresso di capitali privati nella gestione delle infrastrutture dedicate alla mobilità urbana.

Il primo tassello è rappresentato dalla delibera approvata dalla Giunta dell’11 giugno scorso, con cui il Comune ha preso atto della conclusione positiva della fase sperimentale del cosiddetto “mobile ticketing”, avviata ormai nel 2014, trasformandola in modalità permanente di pagamento della sosta.

Il modello scelto dall’amministrazione è quello multi-operatore: nessuna esclusiva, ma la possibilità per diverse piattaforme digitali di operare contemporaneamente sul territorio comunale, offrendo agli automobilisti la possibilità di pagare il parcheggio tramite smartphone. Il Comune manterrà la piena titolarità del servizio e delle tariffe, mentre gli operatori privati fungeranno da intermediari tecnologici, riversando integralmente all’ente le somme relative alla sosta e trattenendo eventualmente soltanto le commissioni applicate agli utenti.

Nella stessa delibera viene indicato un dato significativo: il valore stimato dei flussi economici legati ai pagamenti digitali della sosta viene quantificato in circa 1,5 milioni di euro annui. Una cifra che offre la misura della rilevanza economica del comparto e del potenziale interesse degli operatori privati.

Parallelamente, il 14 giugno il dirigente Gaetano Brex ha firmato la determina con cui assume direttamente il ruolo di Responsabile Unico del Progetto per la procedura di affidamento della concessione del servizio di gestione della sosta e dei parcheggi attraverso strumenti di partenariato pubblico-privato e finanza di progetto. Si tratta di un passaggio tutt’altro che secondario. La nomina del RUP rappresenta infatti l’avvio formale dell’istruttoria che dovrà valutare una proposta già depositata al Comune da City Green Light Spa, società che ha presentato un progetto per la trasformazione dell’attuale sistema in una piattaforma di “smart parking” integrata.

La società aveva manifestato interesse già nei mesi scorsi, richiedendo documentazione e dati tecnici all’amministrazione. Dopo una lunga fase di interlocuzione e pubblicazione delle informazioni necessarie, il 3 aprile scorso è arrivata la proposta ufficiale di project financing, ora al vaglio degli uffici comunali. L’obiettivo dichiarato è quello di convertire l’attuale sistema di parcheggi in un modello intelligente basato su tecnologie digitali, monitoraggio della sosta e nuovi strumenti di gestione. Una prospettiva che si inserisce perfettamente nel percorso avviato con l’apertura alle applicazioni per il pagamento della sosta.

Ma sul piano politico-amministrativo il tema è destinato ad aprire un confronto più ampio. L’eventuale affidamento tramite project financing comporterebbe infatti l’ingresso di un soggetto privato nella gestione di un servizio che produce entrate significative per le casse comunali e che rappresenta uno dei nodi più delicati della mobilità cittadina.

Non a caso, nella determina di nomina del RUP, viene sottolineata la necessità di verificare attentamente la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione, la corretta distribuzione dei rischi tra pubblico e privato, la convenienza per l’ente e la domanda effettiva di sosta sul territorio. Elementi che saranno determinanti per valutare la bontà della proposta e l’interesse pubblico dell’operazione.

La partita è dunque appena iniziata. Da una parte il Comune punta a modernizzare il servizio e ad ampliare gli strumenti a disposizione degli utenti; dall’altra dovrà decidere se e in quale misura affidare ai privati la gestione di un settore strategico per la città. Una scelta che potrebbe ridisegnare per anni il rapporto tra amministrazione, mobilità urbana e gestione della sosta nel capoluogo.