Parcheggi ai privati a Siracusa. Le perplessità del Movimento 5 Stelle

Il M5S di Siracusa torna sul tema dei parcheggi esprimendo la propria perplessità rispetto alla volontà dell’attuale amministrazione Italia di affidarli nuovamente ai privati.

“Più volte, negli ultimi mesi, abbiamo rivolto alcune domande all’amministrazione, come ad esempio sulle modalità di affidamento e su quali analisi finanziarie fossero state fatte prima di giungere a questa decisione. Domande cadute puntualmente nel vuoto – dice Giuseppe Mirabella, referente del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Siracusa – Ricordiamo che quello delle strisce blu e dei parcheggi è una grandissima fonte di guadagno per il Comune di Siracusa e quindi per noi siracusani. Viste le esperienze già vissute e vista l’importanza della questione ci sarebbe stato bisogno quantomeno di trasparenza per non lasciare il campo a sospetti e dietrologie. Le notizie fornite dallo stesso sindaco Italia, durante una recente intervista, confermano un atteggiamento di grande vaghezza, come quando ha affermato:“mi risulta aver ricevuto delle manifestazioni di interesse, ma non ricordo se fossero proposte di partenariato”. Affermazioni contraddittorie e molto poco chiare rispetto ad una attività che rappresenta una delle poche voci di entrata per la città (mediamente quasi 15.000 euro ogni giorno). Allora ci chiediamo: sono davvero già pervenute al Comune delle manifestazioni di interesse da privati? Sulla base di cosa, visto che ad oggi non risulta essere stato pubblicato nulla, né un avviso pubblico né un bando o altro? A noi risulta assurda ed inammissibile la spiegazione fornita dal sindaco e cioè che la gestione dei parcheggi e delle strisce blu viene lasciata ad altri perché l’apparato comunale non è capace di gestirli. Ma allora sindaco, se davvero questo è il problema non si potrebbe semplicemente chiedere aiuto a soggetti più qualificati, anche se consulenti esterni? Nel silenzio del Vermexio , l’unica fonte di informazione sono gli atti ufficiali disponibili online. A luglio è stato cambiato il RUP (responsabile unico del procedimento) che adesso è il dirigente del Settore Mobilità e Trasporti, cioè l’Ing. Santi Domina. Vale a dire proprio quel funzionario che durante la discussione in Consiglio comunale, qualche mese fa, ebbe a dire che gli uffici stavano studiando la modalità migliore nel quadro del partenariato pubblico-privato. Essenzialmente una scelta tra la forma della semplice concessione del servizio (come con la sfortunata gestione Gepa del passato), oppure facendo ricorso al progetto di finanza in cui è il privato a proporre un progetto che poi l’amministrazione mette a bando. Nelle parole del dirigente poche certezze, se non il fatto che il periodo sarebbe stato di 5 anni e che al momento, parliamo dello scorso marzo, non erano state presentate proposte. È cambiato qualcosa dallo scorso marzo ad oggi?”.

Altro elemento di rilievo che meriterebbe delle risposte è il fatto che il Comune di Siracusa sembra avere già nei suoi cassetti un progetto di fattibilità tecnico economica per l’affidamento in concessione, tra i vari servizi, anche di quello relativo alla sosta e ai parcheggi. “Lo ha redatto la Tau Engineering e lo ha consegnato al Comune nel mese di luglio del 2024, con tanto di approvazione e parere tecnico favorevole da parte degli uffici. La TAU è anche stata regolarmente pagata in questi mesi, con l’ultima fattura a saldo dello scorso luglio – conclude – Oltre ai silenzi, quello che ci preoccupa sono le dichiarazioni degli stessi amministratori. Oltre quelle del sindaco, ci lasciano esterrefatti quelle odierne dell’assessore Pantano, secondo il quale l’amministrazione vorrebbe affidare i parcheggi ai privati perché non è in grado di garantire la sorveglianza dei bagni pubblici, tipo Molo Sant’Antonio. Siamo all’assurdo. Vista la nebbia che avvolge la questione, ci vediamo nostro malgrado costretti a procedere con un accesso agli atti per poter fornire, non al M5S, ma all’intera cittadinanza, tutti gli elementi di chiarezza e trasparenza che sono dovuti”.