Parcheggio della Marina, accesso più semplice e zero attese: definita la nuova modalità per gli utenti

Più ordine, più servizi e soprattutto niente più lunghe file in ingresso verso Ortigia. Il parcheggio della Marina di Siracusa si prepara alla stagione estiva con una gestione ancora più efficiente grazie a una modalità di accesso chiara e organizzata, definita dopo un confronto con il Comune.

Il parcheggio della Marina, uno dei punti di riferimento per chi raggiunge Ortigia, offre videosorveglianza, controllo degli accessi, personale dedicato all’accoglienza e all’assistenza degli utenti e una posizione strategica a pochi passi dal centro storico.

Da oggi anche i non residenti e gli ospiti di alberghi, B&B e strutture ricettive potranno accedere facilmente all’area parcheggio, a condizione di prenotare il proprio posto auto attraverso il sito SiracusaParcheggi.it e attendere la mail di conferma dell’azienda.

Una procedura semplice pensata per garantire un servizio più rapido, sicuro e senza disagi. Grazie al sistema della prenotazione preventiva, infatti, si eviteranno le attese e le code che in passato si formavano in via dei Mille a causa delle auto ferme in attesa di un posto libero.

Solo gli utenti con prenotazione confermata potranno accedere regolarmente all’area, evitando così sanzioni amministrative e contribuendo a una gestione più fluida della viabilità. L’obiettivo è rendere l’esperienza di accesso a Ortigia ancora più comoda e organizzata, offrendo agli utenti un servizio moderno ed efficiente in uno dei punti più importanti della città.