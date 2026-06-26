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Avvicendamento

Parco archeologico di Siracusa, il direttore Carmelo Bennardo va in pensione: incarico ad interim ad Antonino Lutri

Con decorrenza 1 luglio, la guida dell'importante istituzione culturale sarà affidata temporaneamente ad Antonino Lutri, già soprintendente ai Beni culturali

Con decorrenza 1 luglio, la guida dell'importante istituzione culturale sarà affidata temporaneamente ad Antonino Lutri, già soprintendente ai Beni culturali

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L’architetto Carmelo Bennardo, direttore del Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai dal 2023, conclude il proprio percorso professionale raggiungendo il traguardo della pensione.

Con decorrenza 1 luglio, la guida dell’importante istituzione culturale sarà affidata temporaneamente ad Antonino Lutri, già soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Siracusa dal 2024, che assumerà l’incarico ad interim in attesa delle future determinazioni dell’amministrazione regionale.

Ad Antonino Lutri spetterà ora il compito di garantire continuità amministrativa e gestionale, in attesa di una nomina regionale.


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