Parco degli Iblei. Carta convoca la commissione Ars: martedì passaggio decisivo

Su iniziativa del presidente Giuseppe Carta, si riunirà martedì prossimo 29 settembre, alle 11.30, la IV Commissione legislativa permanente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Ambiente Territorio e Mobilità, per affrontare e decidere definitivamente il futuro del Parco degli Iblei e la questione della perimetrazione.
L’audizione, annunciata lo scorso 5 agosto, rappresenta un passaggio decisivo nel percorso che riguarda l’istituzione del Parco e il suo rapporto con il territorio. La seduta sarà dedicata alle problematiche legate alla realizzazione e/o perimetrazione e vedrà la partecipazione di Giusi Savarino, assessore regionale al Territorio e Ambiente, del dirigente generale del Dipartimento Ambiente e dei 27 sindaci dei Comuni interessati tra le province di Siracusa, Ragusa e Catania oltre le città metropolitane e i Liberi Consorzi .
Un confronto che serve a fare chiarezza sul percorso seguito fino ad oggi e sulle possibili ricadute sulle comunità e sulle attività presenti nell’area degli Iblei. “Martedì sarà un passaggio decisivo – dichiara l’On. Giuseppe Carta –. Vogliamo fare chiarezza ma soprattutto ascoltare i rappresentanti delle comunità interessate. La tutela dell’ambiente è un valore fondamentale ma deve essere conciliata con la tutela del lavoro, delle imprese e delle attività produttive del territorio”.
In Commissione si affronterà il tema della legittimità del parco per stabilire in maniera definitiva se l’attuale impostazione sia compatibile con le caratteristiche dei territori e con le esigenze di chi negli Iblei vive e lavora. “Non si tratta di essere favorevoli o contrari al Parco – aggiunge Carta –. Il punto è capire quale strumento sia realmente sostenibile e compatibile con il territorio. Non possiamo pensare a un Parco calato dall’alto legiferato oltre 20 anni prima: deve essere un progetto ambientale costruito con i Comuni, con le istituzioni, con le imprese e con tutte le realtà che vivono quotidianamente questo territorio”.
L’audizione rappresenterà quindi un momento di confronto istituzionale ampio, con la presenza dei rappresentanti regionali, dei sindaci dei Comuni interessati e del corpo forestale, chiamati a portare in Commissione le esigenze e le problematiche dei rispettivi ambiti territoriali. “Martedì vogliamo ascoltare tutti e mettere sul tavolo le criticità ma anche proposte e possibili soluzioni – ha specificato Carta – perché tutela ambientale e sviluppo del territorio devono poter convivere”.
L’obiettivo è arrivare a un quadro chiaro sulla compatibilità del parco e sulle sue conseguenze, per individuare un percorso che garantisca la tutela dell’ambiente senza trasformarla in un limite allo sviluppo economico e sociale delle comunità degli Iblei.