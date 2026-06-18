Parco degli Iblei: Coldiretti chiede un incontro urgente all’assessore Savarino

“Così com’è l’istituzione del parco nazionale degli iblei che riguarda le province di Ragusa, Siracusa e Catania, rischia di colpire le migliaia di aziende agricole dell’ampia area delimitata. Per questo abbiamo chiesto all’Assessore al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, un incontro urgente per definire le opportune azioni e impedire che si renda ancora più difficile la già complicata vita degli agricoltori”. È quanto afferma Coldiretti Sicilia che ribadisce quanto sia importante l’incontro alla luce della recente sentenza del Tar di Catania che impone un breve limite temporale, siamo certi che un incontro, possa contribuire alla ricerca di una soluzione che garantisca gli agricoltori in tutta l’ampia area del parco.

“Come abbiamo più volte ribadito non è mai stato effettuato un conteggio degli insediamenti produttivi del territorio. Non è possibile pensare di modificare ciò che geneticamente immodificabile – conclude Coldiretti Sicilia –. Parliamo di pratiche millenarie che garantiscono il patrimonio di biodiversità elemento di tutta l’area orientale. L’agricoltura non può essere ingessata ma va tutelata con strumenti adeguati che non possono essere imbrigliati in documentazioni”.