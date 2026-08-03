Parco degli Iblei, Gennuso: “lavoriamo a un’intesa che tuteli territorio e sviluppo”

Politica · Ambiente

“Abbiamo avviato un confronto operativo con l’Assessore al Territorio, Giusy Savarino, per governare l’iter di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei ed evitare di subire passivamente le conseguenze di un processo che fino ad ora non ha ascoltato appieno le necessità dei territori. L’obiettivo è arrivare a un’intesa che tenga conto delle esigenze del territorio, modificando perimetro e regolamento laddove necessario tramite un’istruttoria qualificata che permetta la corretta interlocuzione con Roma”. Lo dichiara Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia, dopo un confronto avuto oggi con l’Assessore Savarino.

“Stiamo lavorando a un’istruttoria approfondita che sarà portata in Giunta – prosegue Gennuso – per consentire al Presidente Schifani di firmare un’intesa condizionata alla delibera approvata. I parchi nazionali offrono flessibilità nella zonizzazione, diversamente dai parchi regionali: possiamo quindi incidere sul Regolamento, sui vincoli, tutelando le attività produttive sostenibili senza rinunciare alla tutela ambientale. Ho sottolineato la necessità di coinvolgere direttamente sindaci, gli amministratori e stakeholder qualificati – Confindustria, CNA, Coldiretti, Confagricoltura – perché ci aiutino con osservazioni puntuali da preparare al più presto.

È essenziale pensare non solo allo stato attuale ma alla crescita di un’area che rappresenta uno dei motori economici della Sicilia. Bloccare lo sviluppo con vincoli troppo rigidi sarebbe un errore che non possiamo permetterci. Ringrazio l’Assessore Savarino per la disponibilità e il Presidente Schifani per la sensibilità dimostrata verso le istanze del nostro territorio. Continueremo a lavorare per un Parco che sia opportunità, non ostacolo”.