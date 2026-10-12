Parco degli Iblei, in oltre 400 in cammino da Buccheri al bosco di Santa Maria

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Video · L'intervista

Oltre 400 persone hanno partecipato domenica 11 ottobre a Buccheri a “In cammino per il Parco nazionale degli Iblei”. Dopo un incontro in piazza Roma, i partecipanti hanno camminato fino al bosco di Santa Maria per sostenere la nascita del parco.

La manifestazione è stata promossa dal comitato “In cammino per il Parco nazionale degli Iblei”, che riunisce diverse associazioni: Ente Fauna Siciliana, Legambiente Sicilia, Lipu, Club alpino italiano, Wwf Oa Siciliane, Federparchi, associazione Acquanuvena, Slow Food Siracusa e Italia Nostra Sicilia. È stata un’occasione di informazione, confronto e partecipazione, per far conoscere il progetto e sostenere un parco considerato uno strumento per tutelare e valorizzare un territorio di grande valore naturalistico, paesaggistico e culturale.

Il movimento a sostegno del parco, formato da associazioni ambientaliste e culturali, è nato dopo la legge nazionale del novembre 2007. Da allora ha organizzato molte iniziative per coinvolgere le comunità locali e mostrare le opportunità che il parco può offrire al territorio. Non solo per la tutela dell’ambiente, ma anche per lo sviluppo economico e sociale e per la crescita dell’ecoturismo.

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“È un’iniziativa che ha anche un valore sociale e politico importante – spiega Marco Mastriani, di Ente Fauna Siciliana – Mi viene da dire che è un primo esempio di comunità del parco. C’è stata una grande partecipazione, oltre 400 persone, e alle associazioni organizzatrici se ne sono aggiunte altre lungo la strada. Questo ci dà l’idea di quanto sia stata inclusiva”

La marcia verso il bosco di Santa Maria aveva un significato preciso. “Vogliamo essere testimoni dell’importanza ambientale di questo territorio – dice Mastriani – Buccheri è uno dei Comuni con più boschi della provincia di Siracusa e ha un enorme patrimonio da far conoscere. È stata anche un’occasione per chi veniva da fuori di scoprire le bellezze di quest’area, con Monte Lauro che, ricordo, è la cima più alta degli Iblei, a 986 metri sul livello del mare”

Il comitato chiede alla Regione di accelerare. “Chiediamo alla Regione Siciliana di non aspettare il 9 dicembre, il termine ultimo dei 180 giorni previsti per chiudere l’intesa – spiega Mastriani – Chiediamo di farlo prima, in modo intelligente e collaborativo, e di chiudere positivamente l’intesa tra Regione e ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con un vero processo di governance. Così si eviterebbe l’intervento di un commissario dello Stato, che sarebbe certamente una sconfitta della politica”





“Vogliamo che il parco nasca il prima possibile», conclude. «Vogliamo che si continui a collaborare, ma che nasca in un clima di serenità e di collaborazione e, soprattutto, di tutela e di rilancio di un modello economico e sociale sostenibile per gli Iblei”