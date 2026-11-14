Parco degli Iblei. la Lega chiede di cancellarlo. Federparchi: “Pronti a nuovi ricorsi”

Attualità · Ambiente

La Lega ha presentato in commissione Ambiente alla Camera l’emendamento 3.6 al decreto legge 177/2026, firmato dai deputati Zinzi, Sudano e Carrà, che chiede di sopprimere il Parco nazionale degli Iblei.

Dura la reazione di Marco Mastriani, coordinatore regionale di Federparchi Sicilia. “È in corso un attacco spregiudicato alla Sicilia e al suo patrimonio naturale, ambientale e culturale”, afferma. “Soprattutto, si vogliono cancellare con un colpo di mano, imposto dall’alto, vent’anni di confronti, dibattiti, concertazione, riunioni e incontri pubblici. Vent’anni di lavoro degli uffici della Regione Siciliana, del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, dei Liberi consorzi e dei Comuni, e infine di decine di associazioni ambientaliste e culturali che in questi anni hanno lavorato per questa terra. Lo hanno dimostrato ancora l’11 ottobre 2026, quando centinaia di persone hanno manifestato a Buccheri per chiedere l’istituzione del Parco nazionale degli Iblei”.

Per Mastriani è assurdo voler azzerare un nuovo modello di sviluppo, “perfettamente coerente con l’articolo 9 della Costituzione”. Ricorda che il parco è previsto dalla legge nazionale n. 222 del 29 novembre 2007. Ricorda anche due sentenze del 9 giugno 2026, una del Tar Lazio e una del Tar Sicilia, che secondo Federparchi “condannano in maniera inequivocabile il silenzio della Regione Siciliana, che da tempo avrebbe dovuto chiudere l’intesa con il ministero, come prevede la legge nazionale 394 del 1991”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).





“Oggi assistiamo a un attacco pericoloso contro l’istituzione del Parco nazionale degli Iblei e contro le aree protette in Sicilia”, prosegue Mastriani. “Tutte le motivazioni portate avanti in questi anni dai detrattori del parco sono false e infondate. Oltre a promuovere un modello di sviluppo incentrato sulla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale, il parco offre alle comunità locali una concreta possibilità di governo del territorio. Incentiva l’agricoltura, la zootecnia, l’artigianato locale, il turismo e tutti quei servizi ecocompatibili che sostengono i territori”.

Per sostenere la sua posizione, Federparchi cita alcuni dati. Nei parchi nazionali e regionali italiani ci sono oltre 230 mila aziende agricole, che producono 845 prodotti di qualità certificati a livello nazionale e 263 prodotti tradizionali. “Le aree protette sostengono in maniera forte il comparto agricolo e forniscono gli strumenti per aprirsi a nuovi mercati, facendo crescere anche le presenze turistiche”, spiega Mastriani.

Sul turismo, il coordinatore richiama i dati del Siracusano. Nel 2025 la provincia di Siracusa ha registrato 2,1 milioni di presenze, con un aumento dell’11,2% rispetto all’anno precedente, e 676.759 arrivi. È tra le province siciliane che crescono di più. “La nostra forte vocazione turistica va sostenuta e alimentata, facendo nascere modelli virtuosi come i parchi nazionali, e lo dimostrano i dati in tutta Italia”, afferma. “Qui in Sicilia, invece, si perde tempo e si mette a rischio la tutela del nostro patrimonio naturale e ambientale, lasciando spazio a speculazioni, cementificazioni e discariche”.

Mastriani cita come esempio il Parco nazionale del Gran Paradiso, dove cinque comuni hanno chiesto di entrare, proponendo di estendere l’area protetta di altri 8.463 ettari. “Riconoscono l’importanza della tutela ambientale e il valore strategico di far parte della governance di un parco nazionale”, spiega.

Federparchi chiede a tutti i deputati della commissione Ambiente di bocciare l’emendamento o di farlo ritirare. Secondo l’associazione presenta anche alcuni profili di illegittimità. Chiede inoltre di procedere con l’istituzione del parco. “L’attuale fase delle intese serve a migliorare la proposta istitutiva dell’area protetta, non a cancellarne l’istituzione”, conclude Mastriani. “Ci opporremo in tutte le sedi istituzionali e siamo già pronti a eventuali altri ricorsi”.