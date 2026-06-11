Parco degli Iblei, Marziano (Pd): “Bene istituzione, ora lavorare insieme per opportunità”

La recente sentenza del TAR sul ricorso presentato dall’Ente Fauna in merito all’istituzione del Parco nazionale degli Iblei segna, secondo Bruno Marziano del Partito Democratico, una svolta storica che chiude una vicenda lunga quasi vent’anni e apre ora una fase decisiva per l’attuazione del parco.

Per l’esponente del PD, il pronunciamento del Tribunale amministrativo rappresenta un passaggio cruciale che conferma la necessità di dare finalmente piena attuazione a un progetto previsto da una legge nazionale del 2007, rimasto a lungo bloccato tra rinvii e resistenze istituzionali.

“La recente sentenza del TAR – afferma Bruno Marziano – che ha deliberato sul ricorso presentato dai legali dell’Ente Fauna in merito all’istituzione del Parco nazionale degli Iblei rappresenta una storica vittoria dello stesso Ente Fauna come di tutto il territorio e scrive la parola fine su una vicenda durata circa 18 anni”.

Marziano sottolinea come la decisione del giudice amministrativo, con la nomina di un commissario ad acta, segni anche una tempistica precisa per la conclusione dell’iter: “Ora, quindi, dopo questa lunga battaglia, l’Ente si può istituire. E la nomina di un commissario ad acta per l’istituzione formale del parco sancisce anche una tempistica definitiva sulla vicenda”.

Il dirigente dem ricostruisce inoltre le difficoltà che hanno caratterizzato il percorso istituzionale del Parco, previsto dalla normativa nazionale ma mai pienamente attuato: “L’istituzione del Parco nazionale degli Iblei, prevista da una legge nazionale del 2007, è stata in qualche modo frenata e bloccata da una serie di resistenze delle amministrazioni locali e di quella regionale”.

Sul piano politico e programmatico, Marziano evidenzia anche le potenzialità dello strumento del Parco come volano di sviluppo sostenibile per il territorio, a condizione che vengano garantite adeguate tutele per le attività economiche locali.

“Personalmente – aggiunge – penso che l’istituzione del Parco, se accompagnata da norme di attuazione che garantiscano tutte le attività turistiche ed imprenditoriali rispettose della natura e della tutela del paesaggio, non potrà che essere un grande volano di uno sviluppo ecosostenibile”.

L’esponente PD richiama anche esperienze già consolidate, come l’Area Marina Protetta del Plemmirio Area Marina Protetta del Plemmirio, citata come esempio di come la tutela ambientale possa trasformarsi da iniziale ostacolo a opportunità di crescita.

“L’istituzione di parchi – conclude Marziano – ha rappresentato ovunque un grande attrattore turistico legato al godimento della natura e dell’ambiente. Spero che attraverso un confronto con le categorie interessate si possano fugare le preoccupazioni e individuare invece i benefici che ne possono derivare”.