Attualità · Federparchi

Approvato un atto di impegno con proposta parlamentare, presentato dalla Lega, per chiedere al Governo di avviare un procedimento di revisione o sospensione dell’iter istitutivo del Parco nazionale degli Iblei.





“Il nostro impegno per l’istituzione del Parco nazionale degli Iblei prosegue senza alcuna sosta e con maggiore convinzione”, afferma Marco Mastriani, coordinatore regionale di Federparchi Sicilia. “Coloro che fino a qualche giorno fa hanno proposto in VIII Commissione Ambiente alla Camera dei deputati la soppressione del Parco nazionale degli Iblei, non essendoci riusciti e avendo ritirato l’emendamento, oggi ci riprovano, cercando di ostacolare il procedimento istitutivo con proposte parlamentari che non hanno alcun valore giuridico e ambientale”.

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“Il loro obiettivo è prolungare all’infinito i tempi dell’iter istitutivo, proprio per non arrivare all’istituzione del Parco”, prosegue Mastriani. “Lo fanno adducendo motivazioni inesistenti e infondate, che di fatto troverebbero soluzione proprio con l’istituzione del Parco nazionale degli Iblei. È il caso del contrasto al dissesto idrogeologico, per il quale vengono finanziate misure e interventi specifici proprio all’interno delle aree protette. Oltre a mitigare il fenomeno, è opportuno intervenire sulle cause che lo generano: la cura e la manutenzione sostenibile del territorio, il consumo di suolo zero e il rimboschimento delle zone più esposte sono azioni che possono essere attuate all’interno di un parco nazionale, che avrebbe anche le risorse economiche per incentivarle”.

Mastriani risponde anche a chi sostiene che un parco nazionale danneggi le imprese agricole o, peggio, le faccia chiudere. “Attualmente all’interno delle aree protette nazionali e regionali in Italia operano ben 230.000 aziende agricole, che hanno sviluppato le loro attività puntando anche sui prodotti di eccellenza del territorio. Si contano 845 prodotti di qualità certificati a livello nazionale e oltre 263 prodotti tradizionali. Un parco nazionale, oltre a promuovere la tutela ambientale e la conservazione della biodiversità come obiettivo primario, come previsto dall’articolo 9 della Costituzione, incentiva un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità ambientale e sul sostegno socio-economico delle comunità locali”.

Il coordinatore ricorda inoltre che, nella fase di definizione dell’intesa tra il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e la Regione Siciliana, i Comuni coinvolti possono ancora avanzare proposte tecniche, come hanno già fatto alcuni enti locali e diversi portatori di interesse. “Lo scopo è migliorare, ove possibile e sempre nel rispetto della legge 394 del 1991, la proposta istitutiva del Parco nazionale degli Iblei. Ogni ulteriore proposta di allungare i tempi all’infinito è quindi inaccettabile e dilatoria rispetto ai termini fissati dalla sentenza del Tar Sicilia del 9 giugno 2026”.





“Continueremo a lavorare per l’istituzione del Parco nazionale degli Iblei anche con il comitato In cammino per il Parco nazionale degli Iblei, senza fare nessun passo indietro”, conclude Mastriani. “Continueremo a portare avanti iniziative e attività per far capire l’importanza del Parco nazionale degli Iblei”.