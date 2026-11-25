Politica · Lega-Italia Federale

“Ringrazio il senatore Nino Germanà e i parlamentari del nostro schieramento politico per le iniziative intraprese a Roma sul Parco nazionale degli Iblei. Gli ordini del giorno rappresentano un importante passo avanti in una battaglia che porto avanti da anni e testimoniano la capacità della nostra forza politica di raccogliere le istanze del territorio e tradurle in iniziative parlamentari”. Lo dichiara Carlo Auteri, deputato regionale di Lega-Italia Federale, commentando gli ordini del giorno sul Parco nazionale degli Iblei predisposti alla Camera e al Senato.

Gli atti parlamentari chiedono al Governo di promuovere con urgenza un tavolo istituzionale di concertazione che coinvolga la Regione Siciliana, i Liberi Consorzi, i Comuni interessati, l’Autorità di bacino, Arpa Sicilia e le rappresentanze delle categorie produttive e sociali, con l’obiettivo di riesaminare complessivamente l’iter istitutivo, la perimetrazione e le misure di salvaguardia del Parco. Si chiede, inoltre, di valutare iniziative normative e amministrative finalizzate alla sospensione o alla rimodulazione degli effetti dell’attuale procedimento istitutivo e delle misure di salvaguardia provvisoria, individuando soluzioni di tutela ambientale compatibili con le attività economiche locali e integrate con i regimi di protezione già esistenti. Il terzo punto riguarda la definizione di un piano prioritario di interventi strutturali, con risorse dedicate alla mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree classificate P4 e R4 e all’adeguamento dei sistemi di depurazione delle acque reflue, a partire dalla salvaguardia del fiume Anapo.

In merito alla riperimetrazione del Parco degli Iblei, infatti, c’è il via libera della commissione Ambiente del Senato all’ordine del giorno, presentato dal senatore Nino Germanà, segretario in commissione Ambiente e segretario della Lega Sicilia, che impegna il governo nazionale, nel decreto legge Ambiente, a promuovere un tavolo istituzionale di concertazione con tutti gli enti interessati e le rappresentanze delle categorie produttive e sociali del territorio, finalizzato a riesaminare complessivamente l’iter istitutivo e i confini del Parco. La Lega ha chiesto di valutare ogni utile iniziativa normativa o amministrativa volta a sospendere o rimodulare gli effetti degli atti procedimentali e delle misure di salvaguardia provvisoria.

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“Ritrovare negli atti parlamentari le criticità che ho documentato attraverso anni di lavoro, richieste di accesso agli atti e interlocuzioni con gli organismi competenti è motivo di grande soddisfazione – prosegue Auteri –. Abbiamo posto questioni precise, supportate dalle risultanze dell’Autorità di bacino e di Arpa Sicilia. Oggi quelle questioni arrivano sui banchi del Parlamento nazionale grazie al lavoro dei nostri rappresentanti, ai quali rinnovo il mio ringraziamento. Questa è la dimostrazione di quanto sia importante la sinergia tra la rappresentanza politica regionale e nazionale. Abbiamo sempre sostenuto che la tutela degli Iblei debba partire dalla soluzione delle reali emergenze ambientali, dalla messa in sicurezza del territorio e dal rispetto delle comunità che lo abitano e delle attività produttive che ne rappresentano il patrimonio economico e sociale”.

Ma la battaglia per Auteri non è ancora finita: “La mia posizione rimane quella che sostengo da anni: il Parco degli Iblei può essere una risorsa, ma non con questa perimetrazione e non con questi presupposti. Le iniziative dei nostri parlamentari costituiscono un passaggio fondamentale di questo percorso, al quale continuerò a dare il mio contributo con la stessa determinazione di sempre. Abbiamo ottenuto un importante risultato sul piano politico e istituzionale, adesso dobbiamo lavorare affinché a questi impegni seguano provvedimenti concreti. Non ci fermeremo”.



