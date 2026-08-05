Parco degli Iblei, Scerra: “Basta rinvii, ma servono equilibrio e confronto”

Politica · Il parlamentare

“Dopo oltre tre lustri di attese, rinvii e contrapposizioni siamo alla fase finale dell’iter per l’istituzione del Parco nazionale degli Iblei. Un patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale unico non può restare sospeso in un limbo amministrativo che non giova a nessuno“. È la posizione del deputato del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra, che interviene nel dibattito sull’istituzione dell’area protetta, invitando ad abbassare i toni e a favorire un confronto costruttivo.

Secondo il parlamentare nazionale pentastellato, è necessario “stoppare alcune ricostruzioni catastrofiche” che descriverebbero il Parco come uno strumento destinato a bloccare lo sviluppo dei territori, ma allo stesso tempo evitare che prevalgano posizioni rigide.

“Nessuno deve pensare di imporre la propria visione senza ascoltare le ragioni degli altri – afferma Scerra –. Servono responsabilità, equilibrio e capacità di mediazione, evitando di trincerarsi dietro posizioni ideologiche o di anteporre in maniera assoluta un interesse agli altri“.

Il deputato pentastellato richiama poi il confronto avviato nei giorni scorsi durante l’incontro promosso dal presidente del Libero Consorzio comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, nel quale è stato deciso di predisporre un dossier con le osservazioni dei Comuni interessati.

“Le posizioni delle associazioni ambientaliste meritano grande attenzione – ancora Scerra – perché richiamano il valore della tutela della biodiversità, degli ecosistemi e delle peculiarità ambientali degli Iblei. Allo stesso tempo – aggiunge – i Comuni possono presentare annotazioni puntuali e documentate sul reale stato dei luoghi, sulle attività economiche esistenti e su quelle già autorizzate. Mi auguro che questo confronto, forse non adeguatamente rappresentato negli anni passati, prosegua nel rispetto delle indicazioni del Tar, senza trasformarsi nell’ennesimo rinvio destinato a far ripartire da zero un percorso già troppo lungo”.

Per Scerra la sfida è coniugare tutela ambientale e sviluppo. “La vera ricchezza degli Iblei – conclude – è rappresentata dalla natura, dalla biodiversità, dal paesaggio, dalle tradizioni e dalle comunità che da secoli vivono questi luoghi. Un patrimonio che va tutelato e tramandato, ma anche valorizzato con una visione moderna, capace di creare opportunità di sviluppo realmente sostenibili, di attrarre un turismo di qualità e di sostenere produzioni e attività compatibili con l’identità del territorio. Allo stesso tempo, ogni sforzo per tutelare le attività produttive e agricole esistenti è necessario affinché il Parco possa diventare un’occasione di rilancio per l’intero territorio ibleo, senza eccezioni“.