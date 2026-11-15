Parco Iblei, Nicita: “va difeso, lavoriamo a proposta per migliorare l’impianto normativo”

Politica · partito democratico

“L’emendamento della Lega alla Camera che punta ad abrogare in toto il Parco degli Iblei va respinto per due ragioni: la prima è che il Parco è una grande opportunità mentre gli argomenti avanzati nell’emendamento non c’entrano nulla con il dibattito in corso da tempo nel territorio, comprese alcune criticità avanzate sulla perimetrazione; la seconda, è che ciò che l’emendamento cancella è la politica, cioè il dovere di lavorare per risolvere le criticità nell’interesse di tutti, attraverso l’ascolto, il confronto e l’individuazione di punti di caduta che salvino il Parco e rispondano alle istanze territoriali emerse.

Per questa ragione, mi farò promotore, tra qualche settimana, assieme ai deputati regionali PD del territorio nell’ascolto delle diverse istanze territoriali, di una proposta, dentro il DL Mille Proroghe in discussione in Senato, che faccia fare a tutti un passo avanti”. Così in una nota il Sen. Antonio Nicita, Vice Presidente del Gruppo PD in Senato.