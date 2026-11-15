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Parco Iblei, Spada: “Difendere territorio da perimetrazione sbagliata ed emendamento Lega”

di Oriana Gionfriddo ·
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tiziano spada

“Le attività produttive e le comunità locali vanno difese da una perimetrazione sbagliata del Parco degli Iblei, che rischierebbe di imporre vincoli sproporzionati e danneggiare il territorio. Ma la risposta non può essere cancellare il Parco: occorre correggere ciò che non funziona e costruire una soluzione sostenibile”.

A dichiararlo è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, riguardo all’istituzione del Parco degli Iblei.


“Siamo contrari all’emendamento della Lega, che punta a sopprimere il Parco e a interrompere l’iter istitutivo. È una posizione estremista, tanto quanto lo sarebbe insistere su una perimetrazione sbagliata, senza ascoltare chi vive e lavora nei territori. Per questo, insieme ai colleghi di partito Nello Dipasquale, Giovanni Burtone ed Ersilia Saverino, stiamo lavorando a un emendamento che consenta ai nostri parlamentari nazionali di istituire un Parco sostenibile: uno strumento di tutela e valorizzazione, capace di convivere con le attività produttive e con le esigenze delle comunità locali”.

Sul ruolo della Regione Siciliana, l’on. Tiziano Spada aggiunge: “La domanda è inevitabile: la Regione ha trasmesso consapevolmente una perimetrazione inadeguata e dannosa? Se così fosse, si sarebbe finito per alimentare le ragioni di chi vuole abrogare il Parco, invece di lavorare per correggerne i confini e farne una vera opportunità. La Sicilia custodisce un patrimonio di biodiversità straordinario, con oltre 2.700 specie di flora spontanea e circa 400 endemiche. Gli Iblei ne rappresentano una parte preziosa. Difendere questo patrimonio significa costruire un Parco equilibrato, senza rinunciare alla sua istituzione né sacrificare il lavoro e il futuro dei territori”.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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