Parco Iblei, Spada: “Difendere territorio da perimetrazione sbagliata ed emendamento Lega”

Politica · pd sr

“Le attività produttive e le comunità locali vanno difese da una perimetrazione sbagliata del Parco degli Iblei, che rischierebbe di imporre vincoli sproporzionati e danneggiare il territorio. Ma la risposta non può essere cancellare il Parco: occorre correggere ciò che non funziona e costruire una soluzione sostenibile”.

A dichiararlo è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, riguardo all’istituzione del Parco degli Iblei.





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“Siamo contrari all’emendamento della Lega, che punta a sopprimere il Parco e a interrompere l’iter istitutivo. È una posizione estremista, tanto quanto lo sarebbe insistere su una perimetrazione sbagliata, senza ascoltare chi vive e lavora nei territori. Per questo, insieme ai colleghi di partito Nello Dipasquale, Giovanni Burtone ed Ersilia Saverino, stiamo lavorando a un emendamento che consenta ai nostri parlamentari nazionali di istituire un Parco sostenibile: uno strumento di tutela e valorizzazione, capace di convivere con le attività produttive e con le esigenze delle comunità locali”.

Sul ruolo della Regione Siciliana, l’on. Tiziano Spada aggiunge: “La domanda è inevitabile: la Regione ha trasmesso consapevolmente una perimetrazione inadeguata e dannosa? Se così fosse, si sarebbe finito per alimentare le ragioni di chi vuole abrogare il Parco, invece di lavorare per correggerne i confini e farne una vera opportunità. La Sicilia custodisce un patrimonio di biodiversità straordinario, con oltre 2.700 specie di flora spontanea e circa 400 endemiche. Gli Iblei ne rappresentano una parte preziosa. Difendere questo patrimonio significa costruire un Parco equilibrato, senza rinunciare alla sua istituzione né sacrificare il lavoro e il futuro dei territori”.