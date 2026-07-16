AD · banner_3 · banner adattivo

AD · banner_4 A · banner adattivo

AD · banner_5 · banner adattivo

Attualità libero consorzio

Parco Iblei, via alla fase di raccolta dei contributi di enti e portatori di interesse

di Oriana Gionfriddo ·
Condividi
Il parco degl

AD · box_1 (A) · box 300×250

All’indomani dell’incontro operativo svoltosi lunedì 13 luglio con i Comuni, gli enti e i principali portatori di interesse del territorio, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha trasmesso, nella giornata di martedì 14 luglio, la nota con cui è stata formalizzata la fase di raccolta di osservazioni e proposte nell’ambito del procedimento per l’istituzione del Parco Nazionale degli Iblei, già avviata nel corso dell’incontro. Da tale comunicazione decorre il termine di otto giorni entro il quale i destinatari potranno far pervenire i propri contributi.

L’invito è rivolto ai Comuni, agli enti pubblici, agli ordini professionali, alle associazioni di categoria, alle organizzazioni del mondo agricolo, ambientalista e produttivo e a tutti i portatori di interesse, affinché possano trasmettere osservazioni, proposte e contributi utili ad arricchire il confronto.

AD · box_1 (C) · box 300×250

I contributi dovranno essere inviati, entro otto giorni dal ricevimento della nota, all’indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it.

La documentazione relativa al procedimento è consultabile sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, www.provincia.siracusa.it, accedendo dalla home page alla sezione tematica dedicata al Parco Nazionale degli Iblei, dove sono disponibili gli atti e la documentazione utile per la presentazione delle osservazioni.

L’iniziativa punta a raccogliere in modo organico le diverse posizioni espresse dal territorio, nella consapevolezza della pluralità di sensibilità e di interessi coinvolti, con il tentativo di favorire l’elaborazione di una proposta il più possibile condivisa nell’ambito del procedimento istitutivo del Parco Nazionale degli Iblei, oggetto della recente sentenza del TAR che ha disposto la conclusione del procedimento amministrativo.

AD · banner_2 · box 300×250

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

Scopri la redazione

Leggi anche

I più letti

  1. Carabinieri

    Droga e contanti, smantellata piazza di spaccio a Siracusa

  2. Feriti soccorsi dal 118

    Siracusa, scontro tra auto e moto in via Melilli

  3. Polizia di Stato

    Appena scarcerato da Augusta, immediatamente espulso dal territorio nazionale

  4. la segnalazione

    Siracusa, uno scivolo fatto di materassi alla Pista ciclabile