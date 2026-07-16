Parco Iblei, via alla fase di raccolta dei contributi di enti e portatori di interesse

Attualità · libero consorzio

All’indomani dell’incontro operativo svoltosi lunedì 13 luglio con i Comuni, gli enti e i principali portatori di interesse del territorio, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha trasmesso, nella giornata di martedì 14 luglio, la nota con cui è stata formalizzata la fase di raccolta di osservazioni e proposte nell’ambito del procedimento per l’istituzione del Parco Nazionale degli Iblei, già avviata nel corso dell’incontro. Da tale comunicazione decorre il termine di otto giorni entro il quale i destinatari potranno far pervenire i propri contributi.

L’invito è rivolto ai Comuni, agli enti pubblici, agli ordini professionali, alle associazioni di categoria, alle organizzazioni del mondo agricolo, ambientalista e produttivo e a tutti i portatori di interesse, affinché possano trasmettere osservazioni, proposte e contributi utili ad arricchire il confronto.

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I contributi dovranno essere inviati, entro otto giorni dal ricevimento della nota, all’indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it.

La documentazione relativa al procedimento è consultabile sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, www.provincia.siracusa.it, accedendo dalla home page alla sezione tematica dedicata al Parco Nazionale degli Iblei, dove sono disponibili gli atti e la documentazione utile per la presentazione delle osservazioni.

L’iniziativa punta a raccogliere in modo organico le diverse posizioni espresse dal territorio, nella consapevolezza della pluralità di sensibilità e di interessi coinvolti, con il tentativo di favorire l’elaborazione di una proposta il più possibile condivisa nell’ambito del procedimento istitutivo del Parco Nazionale degli Iblei, oggetto della recente sentenza del TAR che ha disposto la conclusione del procedimento amministrativo.