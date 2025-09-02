Parco inclusivo, ci siamo davvero: a fine mese l’inaugurazione a Siracusa

Dopo mesi di attesa, il primo parco inclusivo di Siracusa si prepara finalmente all’inaugurazione. Il deputato regionale Carlo Gilistro ha annunciato che l’apertura avverrà nella seconda metà di settembre, con una grande cerimonia che coinvolgerà scuole, famiglie e istituzioni.

Il parco, unico nel suo genere in Sicilia, è stato progettato per accogliere tutti i bambini, compresi quelli con disabilità o difficoltà motorie, grazie a giochi pedagogici e inclusivi. Non solo: sarà uno spazio dedicato anche ad anziani e famiglie, con aree per attività ricreative e culturali.





Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza, con sistemi di videosorveglianza e il supporto delle associazioni che collaboreranno alla gestione e manutenzione. “Non volevamo rischiare che un progetto così importante venisse abbandonato al degrado – ha sottolineato Gilistro –. Sarà un polmone verde per la città e un modello da esportare in tutta la Sicilia”.