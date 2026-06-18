Parco Nazionale degli Iblei. Il Libero Consorzio promuove un percorso di confronto con istituzioni e portatori di interesse

In relazione alla recente sentenza del TAR di Catania che ha disposto la conclusione del procedimento amministrativo relativo all’istituzione del Parco Nazionale degli Iblei, il presidente del Libero consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, ritiene necessario aprire una nuova fase di confronto e approfondimento che coinvolga l’intero territorio provinciale.

Per questa ragione, a brevissimo, saranno promossi momenti di confronto ed incontri aperti ai sindaci dei Comuni interessati, alla deputazione del territorio, alle organizzazioni professionali agricole, alle associazioni ambientaliste, alle categorie produttive, agli ordini professionali, al mondo della ricerca e dell’università, nonché a tutti i portatori di interesse coinvolti nel procedimento.

“La sentenza interviene sull’obbligo di conclusione dell’iter amministrativo, ma non affronta nel merito le osservazioni, le proposte e le criticità che negli anni sono state avanzate da amministrazioni locali, associazioni e comunità territoriali. Come emerge dalla documentazione prodotta nel corso del procedimento, il dibattito sul Parco degli Iblei non è mai stato caratterizzato da una contrapposizione ideologica tra favorevoli e contrari, ma dalla richiesta di costruire un percorso fondato sulla partecipazione, sulla trasparenza e sulla piena conoscibilità degli elementi tecnico-scientifici posti alla base delle scelte di perimetrazione e zonizzazione – dice – Il Libero Consorzio intende svolgere fino in fondo il proprio ruolo di casa dei Comuni e luogo di raccordo istituzionale del territorio provinciale, favorendo un confronto serio, documentato e rispettoso delle diverse sensibilità presenti. L’obiettivo non è alimentare contrapposizioni, ma creare le condizioni affinché le istituzioni territoriali possano esprimere una posizione consapevole e condivisa, valorizzando al tempo stesso le esigenze di tutela ambientale, lo sviluppo sostenibile delle comunità locali e le prospettive economiche e sociali dell’area iblea”.