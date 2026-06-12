Parco Nazionale degli Iblei, verso l’istituzione: “svolta storica, opportunità per il territorio”

Dopo vent’anni di attesa, il Parco Nazionale degli Iblei potrebbe finalmente diventare realtà. A imprimere una svolta decisiva è stata la sentenza del Tar che ha accolto le ragioni dell’Ente Fauna Siciliana, rappresentato dagli avvocati Corrado Giuliano e Salvatore Nanè, ordinando la conclusione dell’iter di istituzione del parco entro 180 giorni.

La vicenda è stata al centro di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nello studio dell’avvocato Giuliano, alla presenza di rappresentanti dell’Ente Fauna Siciliana e di quanti, nel corso degli anni, hanno sostenuto la battaglia per la tutela del territorio ibleo.

Il tribunale amministrativo ha inoltre nominato un commissario ad acta che interverrà qualora i termini fissati non vengano rispettati, evitando così ulteriori rinvii.

“È una battaglia di tutti, anche se in alcuni momenti siamo rimasti soli – ha dichiarato Corrado Bianca, segretario regionale dell’Ente Fauna Siciliana –. Negli anni sono stati realizzati studi approfonditi che hanno portato alla pubblicazione di tre volumi dedicati alla biodiversità, alla storia e al rapporto tra uomo e territorio. L’uomo è parte integrante di questo sistema. Oggi l’importante è avere raggiunto questo traguardo e auspichiamo che sempre più persone comprendano la bontà di questo progetto. Il parco può rappresentare un’opportunità concreta soprattutto per i giovani”.

Tra i protagonisti storici della battaglia anche Marco Mastriani, che segue il progetto con costanza e determinazione: “La storia del Parco degli Iblei inizia nel 1980 e si è sviluppata nei decenni successivi. Coinvolge 18 Comuni della provincia di Siracusa e, per estensione, diventerebbe il quarto parco nazionale più grande d’Italia. Istituire un parco significa creare occasioni di sviluppo sostenibile, puntare sull’ecoturismo e offrire nuove prospettive ai territori interni, contrastando anche il fenomeno dello spopolamento dei borghi”.

Sul piano giuridico, l’avvocato Salvatore Nanè ha evidenziato come l’iter fosse ormai completo da tempo. “Il procedimento dura da circa vent’anni. Sia la perimetrazione sia la zonizzazione del parco sono fasi già concluse. A nostro avviso è mancata negli anni la volontà politica di arrivare all’istituzione definitiva. Il Tar ha ordinato di concludere il procedimento entro 180 giorni e ha nominato un commissario ad acta che interverrà in caso di ulteriori ritardi. Abbiamo evidenziato ai giudici come questa lunga attesa stesse favorendo processi di industrializzazione del territorio a discapito della tutela ambientale”.

“Ci aspettiamo ricorsi in appello, ma saremo pronti”, conclude Giuliano