Parco Nazionale degli Iblei, il Tar del Lazio sblocca l’iter: “Se la Regione non agirà entro 180 giorni, interverrà un commissario”

La sentenza del Tar del Lazio sul Parco Nazionale degli Iblei rappresenta una vittoria per le associazioni ambientaliste, i movimenti e le forze politiche che da anni sostengono l’istituzione dell’area protetta. Lo affermano Seby Zappulla, segretario provinciale di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra (AVS), e Salvo La Delfa, coportavoce provinciale di Europa Verde Siracusa – AVS.

Nella nota, i due esponenti ricordano che il Parco Nazionale degli Iblei è stato istituito da una legge dello Stato nel 2007 e che, prima della sua effettiva attivazione, Stato ed enti locali avrebbero dovuto definirne la regolamentazione nell’ambito dei rapporti di leale collaborazione istituzionale.

Secondo AVS, però, per quasi vent’anni la Regione Siciliana, i Comuni del Siracusano e l’ex Provincia regionale avrebbero mantenuto bloccato l’iter attraverso rinvii, riaperture dell’istruttoria, concertazioni e altre iniziative definite “dilatorie”.

“La sentenza pubblicata dal Tar del Lazio – sostengono Zappulla e La Delfa – ha sanzionato questa condotta, mettendo in mora la Regione Siciliana. Se entro 180 giorni non verrà completato il percorso di istituzione del Parco, provvederà il commissario ad acta già nominato”.

Nella nota non manca l’affondo politico. Per AVS “perdono il presidente della Regione Renato Schifani, il deputato regionale Giuseppe Carta, i sindaci che hanno assecondato l’opposizione dei cacciatori e Michelangelo Giansiracusa, che attorno al no al Parco avrebbe consolidato il consenso che lo ha portato alla presidenza del Libero Consorzio comunale di Siracusa”.

Di contro, secondo i rappresentanti di Alleanza Verdi Sinistra, “vincono le associazioni ambientaliste, i movimenti e i partiti della sinistra che si sono sempre battuti per il Parco”, con un ringraziamento particolare all’Ente Fauna Siciliana e ai legali Corrado Giuliano e Salvo Nanè per il risultato ottenuto davanti alla giustizia amministrativa.

Per AVS la sentenza segna dunque un passaggio decisivo verso l’istituzione definitiva del Parco Nazionale degli Iblei, un progetto atteso da quasi vent’anni e considerato strategico per la tutela ambientale del territorio.