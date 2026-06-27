Parco Nazionale degli Iblei: l’Unione Italiana Cooperative Siracusa chiede che sia realtà

L’Unione Italiana Cooperative – Unione Provinciale di Siracusa, quale organizzazione datoriale rappresentativa, interviene nel dibattito sul perfezionamento del Parco Nazionale degli Iblei, ribadendo il proprio convinto sostegno alla definitiva istituzione di uno strumento che rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo sostenibile, tutela ambientale e valorizzazione economica del territorio.

Il Vice Presidente Vicario con delega alle Relazioni Istituzionali, Dott. Salvatore Piccione, dichiara: “L’impresa cooperativa è, per sua natura, un’impresa etica. Non misura il proprio successo esclusivamente attraverso gli indicatori economici, ma anche attraverso la capacità di custodire il territorio, preservare la biodiversità e generare valore per le comunità locali. Per questo guardiamo con favore al definitivo perfezionamento del Parco Nazionale degli Iblei, convinti che ambiente e sviluppo non siano termini in contrapposizione, bensì componenti di una medesima visione di futuro.”

“Esprimiamo, altresì, il nostro apprezzamento nei confronti dell’Avv. Corrado Giuliano, cui riteniamo debba essere riconosciuto il merito di aver rappresentato, con costanza e competenza, un autentico presidio nella difesa dell’ambiente aretuseo. Il suo impegno costituisce un patrimonio civile che merita rispetto e non strumentalizzazioni.”

L’Unione Italiana Cooperative sottolinea come il territorio siracusano non possa più permettersi di assistere a opere annunciate e mai compiute.

“Come organizzazione datoriale vigileremo affinché il Parco Nazionale degli Iblei non diventi l’ennesima incompiuta della storia amministrativa siciliana. Le imprese hanno bisogno di regole chiare, di programmazione e di istituzioni capaci di trasformare i progetti in realtà. La tutela ambientale non può rimanere uno slogan da utilizzare nelle campagne elettorali per poi essere dimenticato nei tavoli decisionali.”

Infine, un richiamo al confronto pubblico: “La politica abbandoni definitivamente gli sterili, e talvolta persino isterici, attacchi rivolti contro ogni idea di progresso sociale. Il confronto democratico è un valore, ma il pregiudizio ideologico e la polemica permanente non producono né occupazione, né tutela dell’ambiente, né sviluppo. È il momento di costruire, non di demolire; di assumersi responsabilità, non di rincorrere consenso attraverso contrapposizioni inconcludenti.”

L’Unione Italiana Cooperative – Unione Provinciale di Siracusa conferma la propria disponibilità a collaborare con istituzioni, associazioni, imprese e comunità locali affinché il Parco Nazionale degli Iblei divenga un modello di equilibrio tra conservazione del patrimonio naturale, crescita economica e sviluppo delle filiere cooperative del territorio.