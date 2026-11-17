Attualità · Natura

Il Parco nazionale degli Iblei non è a rischio cancellazione. L’emendamento 3.6 presentato dalla Lega è stato ritirato in Commissione Ambiente alla Camera. Una decisione accolta con soddisfazione dal movimento che riunisce associazioni ambientaliste, culturali e cittadini impegnati nel percorso per l’istituzione dell’area protetta.

A commentare il risultato è Marco Mastriani, che sottolinea come le perplessità sollevate nelle scorse settimane sulle criticità contenute nell’emendamento si siano rivelate fondate.

Il ritiro della proposta rappresenta, secondo il movimento, un passaggio importante in una fase delicata del procedimento istitutivo del Parco. Adesso l’obiettivo è proseguire il percorso previsto dalla legge, puntando su un confronto costruttivo e sulla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.

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“Ora si proceda con l’istituzione del Parco nazionale degli Iblei, così come previsto per legge e, in maniera costruttiva e collaborativa, si lavori per un nuovo modello di tutela e di sviluppo ecosostenibile per l’intero comprensorio ibleo”, è l’appello contenuto nella nota.

Il documento è sottoscritto da Federparchi Sicilia, Ente Fauna Siciliana Ets, Legambiente Sicilia, Cai Sicilia, Italia Nostra Aps, Wwf Sicilia, Articolo 9, Associazione Acquanuvena Odv, Archeoclub d’Italia Aps – sedi di Noto, Siracusa “Enzo Maiorca” e Augusta – Slow Food Siracusa e Arci Siracusa.

Le associazioni hanno infine ringraziato quanti hanno manifestato sostegno e solidarietà politica, ribadendo la necessità di portare avanti il progetto del Parco nazionale degli Iblei come occasione di tutela ambientale e sviluppo sostenibile per il territorio.