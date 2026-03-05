Ultime news

Pari in rimonta per il Siracusa: a Casarano finisce 1 a 1

Il pareggio azzurro lo firma Puzone a 10 minuti dalla fine

Pareggio in rimonta per il Siracusa che sul campo del Casarano impone l’1 a 1, conquista un punto che fa morale e anche un pizzico di classifica, dimenticando per un momento quello che succede fuori dal rettangolo di gioco.

Primo tempo chiuso sullo zero a zero, poi il vantaggio del Casarano con Cerbone al 3′ minuto della ripresa. Il pareggio azzurro lo firma Puzone a 10 minuti dalla fine.

Domenica in casa c’è il Gugliano.


