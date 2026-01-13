Parigini-Siracusa, storia ai titoli di coda: altra uscita pesante, ora Turati ha gli uomini contati

Il futuro di Vittorio Parigini non sarà più legato al Siracusa. Manca soltanto l’ufficialità, ma l’esterno ha già salutato l’ambiente azzurro dopo aver chiesto, per motivi personali, la cessione immediata. La Sambenedettese è pronta ad accoglierlo: il club marchigiano, attualmente 14° nel girone B di Serie C, dovrebbe formalizzare l’ingaggio nelle prossime ore.

Una partenza che si inserisce in un contesto di profonda ristrutturazione della rosa. Dopo le cessioni di Ba al Cosenza, Guadagni al Picerno, lo svincolo di Alma (poi passato al Barletta in Serie D) e la fine dei prestiti di Frosali e Kratsev, l’uscita di Parigini rappresenta un altro tassello che riduce ulteriormente le opzioni a disposizione di Marco Turati. E non è detto che sia l’ultimo: come lasciato intendere dal direttore sportivo Antonello Laneri nel corso del podcast SiracusaFans, anche Molina potrebbe essere prossimo all’addio, così come Damian e Catena che fin qui non hanno trovato spazio nell’idea di calcio di mister Turati.

Un quadro che, inevitabilmente, pone il tecnico azzurro davanti a una situazione di emergenza in vista della delicata trasferta di domenica contro l’Audace Cerignola. In questo momento, sugli esterni offensivi sono soltanto Valente e Di Paolo, con possibili opzioni il giovanissimo Morreale e il jolly Contini, che Turati però preferisce schierare come “falso” 9.

Arrivato a Siracusa a inizio settembre dopo un periodo da svincolato successivo all’esperienza con la Spal, Parigini dopo un avvio molto stentato era riuscito a rimettersi in forma, entrando nei meccanismi di Turati e nel cuore dei tifosi. In totale, in questa sua parentesi azzurra sono state 15 le presenze in campionato e due reti: la prima su rigore contro il Latina e la seconda su respinta di un penalty nella trasferta pareggiata contro la Cavese.

Sul fronte entrate, Laneri ha comunque confermato che il club interverrà con 4-5 acquisti complessivi entro la chiusura del mercato del 2 febbraio, e di questi un paio di innesti che dovrebbero arrivare già in settimana per consentire a Turati di avere alternative valide in panchina. Ma nel frattempo, il Siracusa dovrà preparare uno snodo cruciale della stagione con una rosa ridotta all’osso, in attesa che alle promesse seguano fatti concreti.