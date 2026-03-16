Parità di genere: equità retributiva e compliance aziendale”, mercoledì convegno in Confindustria Siracusa

Si terrà mercoledì 18 marzo, con inizio alle 9, nella sede di Confindustria Siracusa, il convegno dal titolo “Parità di genere: equità retributiva e compliance aziendale”, dedicato all’approfondimento della Direttiva UE 2023/970, che introduce nuove misure in materia di trasparenza retributiva e parità salariale.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo Tecnico Education e Capitale Umano di Confindustria Siracusa, rappresenta un’importante occasione di confronto sulle ricadute della normativa europea nel mondo del lavoro e sulle politiche di genere. L’incontro offrirà infatti una lettura giuridica, sociale e operativa delle principali novità introdotte dalla direttiva, con particolare attenzione agli impatti per le imprese e ai profili di compliance aziendale.

Al convegno prenderanno parte rappresentanti del sistema imprenditoriale, delle organizzazioni sindacali e del mondo professionale. Nel corso della mattinata sarà inoltre sottoscritto un protocollo d’intesa tra Confindustria Siracusa e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, finalizzato a promuovere azioni condivise per prevenire e contrastare violenze e molestie nei luoghi di lavoro, rafforzando la cultura del rispetto, della sicurezza e delle pari opportunità.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, e del Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Alfio Zarbano, interverranno Carmelo Giangrandi, Alfio Zarbano e Ninetta Siragusa.

A moderare i lavori sarà Ermelinda Gerardi, Vice Presidente di Confindustria Siracusa con delega all’Education.