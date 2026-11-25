Attualità · Salute

La Malattia di Parkinson rappresenta una delle patologie neurodegenerative a più alta prevalenza, con impatti rilevanti sia a livello clinico che sul piano sociale ed economico. A livello nazionale si stimano circa 300.000 persone affette da questa patologia, mentre nell’ambito della provincia di Siracusa i dati ufficiali evidenziano oltre 1.440 casi diagnosticati.

A loro e a alle loro famiglie è dedicata la Giornata nazionale del Parkinson che ricorre sabato 28 novembre. In questa occasione sono in programma due appuntamenti tra Siracusa e Augusta, pensati per sensibilizzare sulla malattia e far conoscere le opportunità di assistenza presenti sul territorio.

La mattina, a partire dalle 8.45, l’Urban Center di Siracusa, in via Nino Bixio 1, ospiterà l’incontro pubblico “Parkinson: la forza dell’ascolto”, organizzato dall’associazione Parkinsiamo APS con il patrocinio dell’Asp di Siracusa, in collaborazione con Parkinson & Sport e in coprogettazione con il CSVE, Centro Servizi Volontariato Etneo ETS.

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A moderare i lavori sarà Antonio Affatato, vicepresidente dell’associazione Parkinsiamo. Sono previsti i saluti istituzionali dell’onorevole Tiziano Spada, sindaco di Solarino.

Il programma prenderà il via alle 8.45 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti. Alle 9.15 interverrà Giorgio Affatato, presidente e fondatore di Parkinsiamo che spiegherà “Perché ho scelto di aprire un’associazione per aiutare mio papà”.

Dopo di lui Salvo Sorbello, presidente del Comitato consultivo aziendale dell’Asp di Siracusa. Quindi una sessione congiunta della neurologa Valeria Drago e di Stefano Ghidotti, presidente di Parkinson & Sport e atleta, sul tema “Stare insieme per stare meglio: il potere della condivisione”. Lo spazio sarà arricchito dalle testimonianze dei “Parkinsonauti” e dagli interventi del pubblico.

Infine l’approfondimento su cibo e salute affidato a Sebastiano Giordano, nutrizionista. La sintesi e la chiusura dei lavori mattutini saranno curate da Valeria Drago e alle 13 spazio alle domande e al confronto.

La giornata proseguirà alle 16.30 all’ospedale Muscatello di Augusta, nell’Aula Magna della U.O.S.D. Neurologia, al piano terra del Padiglione Nuovo, con l’Open Day “Ogni Passo Insieme: il Centro Parkinson incontra pazienti e famiglie”.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS, con il patrocinio della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento (LIMPE-DISMOV ETS).

Durante l’incontro, i neurologi Valeria Drago, Giuliana Proto e Andrea Salerno illustreranno ai cittadini l’organizzazione del reparto, le attività del Centro Parkinson e le modalità di accesso al nuovo percorso assistenziale.

L’appuntamento sarà anche un’occasione per avvicinare pazienti e familiari ai servizi disponibili e conoscere il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale attivato dall’Asp di Siracusa, che punta a rafforzare il collegamento tra ospedale e territorio.