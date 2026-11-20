Attualità · Salute

L’Asp di Siracusa ha adottato il nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato alla Malattia di Parkinson e ai Parkinsonismi, una patologia che in provincia interessa oltre 1.440 persone. Il modello organizza la presa in carico multidisciplinare del paziente dalla diagnosi alla terapia, includendo riabilitazione, monitoraggio clinico e supporto socioassistenziale.

Il centro di riferimento specialistico provinciale è il Centro Parkinson del reparto di Neurologia dell’ospedale E. Muscatello di Augusta, diretto da Valeria Drago, dove vengono effettuati approfondimenti diagnostici di secondo livello e valutazioni multidimensionali dei sintomi motori e non motori. Per orientare i pazienti e le famiglie nelle fasi di cura, l’Azienda ha realizzato la brochure informativa P.A.S.S.O. (Percorso di Assistenza, Salute, Sostegno e Orientamento) e ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione Parkinsiamo APS per attività di ascolto e sostegno psicologico.

Il commissario straordinario Gioacchino Iraci e il direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia evidenziano che l’adozione del PDTA risponde all’esigenza di superare la frammentazione delle cure, garantendo continuità assistenziale e un punto di riferimento stabile sul territorio. Come sottolinea la responsabile del reparto Valeria Drago, l’obiettivo del percorso non si limita al trattamento dei sintomi, ma mira a preservare nel tempo l’autonomia e la qualità di vita della persona.

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Per presentare il nuovo percorso alla cittadinanza, sabato 28 novembre 2026, in occasione della Giornata Nazionale Parkinson, si terranno due appuntamenti. La mattina, presso l’Urban Center di Siracusa, la Neurologia di Augusta prenderà parte all’incontro pubblico organizzato dall’associazione Parkinsiamo e patrocinato dall’Azienda sanitaria, con la partecipazione del triatleta e presidente di Parkinson&Sport Stefano Guidotti. Nel pomeriggio, il Centro Parkinson dell’Ospedale Muscatello di Augusta aprirà le porte ai cittadini per un open day informativo, durante il quale i neurologi Valeria Drago, Giuliana Proto e Andrea Salerno illustreranno le attività del reparto e le modalità di accesso al percorso assistenziale.