Parole Cantate, a Siracusa il festival della canzone d’autore al Parco Archeologico

Dal 19 al 28 settembre 2025, nella suggestiva cornice della Latomia del Paradiso all’interno del Parco Archeologico della Neapolis di Siracusa, arriva Parole Cantate, il festival della canzone d’autore che unisce musica e narrazione.

La rassegna vedrà alternarsi sul palco:

Osvaldo Lo Iacono (19 settembre)

Tony Canto (21 settembre)

Peppe Cubeta (26 settembre)

Davide Di Rosolini e Claudio Covato (27 settembre)

Erlend Øye (28 settembre)

Gli spettacoli si terranno alle 19:30. L’ingresso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria e posti limitati.

“Da tempo le canzoni hanno questo ruolo, – dichiara Peppe Cubeta – cioè quello di eh trasferire il significato musicale eh alle parole e viceversa. Ecco, questo è quello il tentativo che vogliamo portare. Eh, ovviamente ormai siamo in un mondo dove a volte, ma non è una critica, è un modo diverso di rappresentare un po’ l’arte, spesso le parole hanno più significato, hanno più valore della musica. Quindi, insomma, eh questo festival è dedicato proprio all’intreccio totale fra parole e musica.”

L’evento è promosso dalla Regione Siciliana e dal Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.