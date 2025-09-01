Parte la Global Sumud Flotilla, a Siracusa le iniziative pro Palestina

Il 31 agosto da Genova e il 4 settembre dalla Sicilia, la Global Sumud Flotilla partirà per Gaza con decine di imbarcazioni cariche di aiuti umanitari, nel tentativo di rompere l’assedio sionista che sta creando, sulle macerie di un territorio, anche una situazione di grave carestia.

A bordo delle barche normali cittadini e attivisti.





Dalla Sicilia in particolare si concentrerà una massiccia missione che prenderà il mare il 4 settembre per poi unirsi alle altre imbarcazioni che salperanno dalla Spagna e dalla Tunisia.

Nell’ambito di questa mobilitazione, a Siracusa il 3 settembre si svolgerà, a partire dal pomeriggio, alla Marina di Ortigia, un’iniziativa a sostegno della Palestina in cui interverranno numerosi attivisti, artisti locali e nazionali, con il coinvolgimento di altri professionisti (professori, giornalisti, etc).

Saranno inoltre organizzate mostre, laboratori e spettacoli per bambini.