Partita sospesa e arbitro aggredito, Rosolini Calcio: “Mandato ai legali contro chi continua a infangare il nome della nostra società”

“La Società FC Rosolini calcio comunica di aver dato mandato ai propri Legali di denunciare per diffamazione tutti quei soggetti e testate giornalistiche che continuano ad infangare il nome della società con false dichiarazioni sui fatti avvenuti durante la partita FC Rosolini-Villasmundo. Come Società ci siamo prontamente dissociati sui fatti accaduti, ma non accettiamo commenti e articoli sulla sola base di dichiarazioni di alcuni soggetti. I nostri Legali sono già in possesso delle immagini TV di come si sono realmente svolto i fatti è che presenteranno nelle sedi di competenza.” Così la società Fc Rosolini Calcio in un post pubblicato sulla pagina Facebook, annunciando l’intenzione di difendere nelle opportune sedi il nome della società dopo quanto successo domenica scorsa allo stadio Consales, con il match di terza categoria contro la Pfr Villasmundo definitivamente “interrotta al 36º minuto del secondo tempo sul punteggio di 1-2 in favore della società ospitata, a causa di gravissimi fatti di violenza e intimidazione posti in essere da più tesserati della società ospitante” , così come riportato nel comunicato numero 54 dell’11 marzo 2026 della Delegazione Provinciale Lnd di Siracusa.