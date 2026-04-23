Partita sospesa per aggressione all’arbitro, Daspo per 3 calciatori e un dirigente

Dopo le maxi-squalifiche per alcuni calciatori e una dirigente comminate a seguito della partita di calcio disputatasi domenica 8 marzo u.s. tra le squadre del “Football club Rosolini 25” e la compagine “Più Forte Ragazzi Asd”, valevole per il campionato di calcio di terza categoria, sono stati notificati anche i provvedimenti di Daspo Sportivo a carico di quattro giocatori autori dell’aggressione nei confronti del direttore di gara.

La partita fu sospesa al 36′ del secondo tempo per le violenze perpetrate nei confronti dell’arbitro.

Nei campi di calcio, soprattutto delle serie dilettantistiche, l’arbitro, figura fondamentale per lo svolgimento delle gare, spesso rappresentata da giovani direttori di gara all’inizio della carriera arbitrale, deve essere tutelato e, chi pensa di intimidirlo o peggio ancora aggredirlo fisicamente è giusto che abbia una punizione non solo sportiva ma anche da parte delle Autorità poste a tutela della sicurezza e della legalità.

Pertanto, gli agenti della Digos di Siracusa, grazie ad un’attenta visione delle immagini che riprendevano le fasi delle violenze perpetrate nei confronti dell’arbitro, sono riusciti a identificare tre giocatori e un dirigente sportivo e a compendiare una dettagliata richiesta per l’emanazione di quattro provvedimenti di Daspo Sportivo a carico degli stessi per la durata di tre anni.

I provvedimenti, preparati dalla Divisione Anticrimine della Questura, sono stati firmati dal Questore e ieri notificati ai calciatori.