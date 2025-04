Pasqua a casa: a Siracusa l’arrivo del Sicilia Express tra abbracci e valigie

È arrivato con un’ora di ritardo alla stazione di Siracusa il “Sicilia Express”, il treno low cost promosso da Ferrovie dello Stato in occasione delle festività pasquali per agevolare il rientro in Sicilia di studenti e lavoratori fuori sede. Un’iniziativa molto attesa che, anche quest’anno, ha registrato il tutto esaurito.

Ad accogliere i passeggeri, nella calda luce di una giornata primaverile, abbracci e valigie, sorrisi e lacrime.

Il “Sicilia Express” ha viaggiato lungo la dorsale tirrenica fino a Messina, per poi proseguire verso Catania e infine Siracusa. Un convoglio semplice ma funzionale, con tariffe calmierate e servizi essenziali, pensato per rendere più accessibili i viaggi a lunga percorrenza nei periodi di punta.

L’iniziativa ha trovato grande riscontro anche tra i parenti che, in attesa ai binari, commentano: “Un bel segnale di attenzione – dicono i genitori che attendono i propri figli ai binari – i ragazzi hanno bisogno di tornare a casa senza spendere una fortuna”.

“Una bella esperienza – commentano due ragazze appena scese dal vagone – è stato lungo, ma piacevole”