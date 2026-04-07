Pasqua con coltello a Marzamemi: giovane ferito in una lite. E il sindaco chiede più controlli per i ponti del 25 aprile e del Primo maggio

Momenti di tensione a Marzamemi nella giornata di Pasqua, dove si è verificata una lite culminata con un accoltellamento. A rimanere ferito – per fortuna lievemente – è stato un giovane straniero di origine algerina, ben integrato nel contesto locale. Dopo i soccorsi il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Di Maria di Avola, dal quale sarebbe già stato dimesso nella giornata di ieri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, i carabinieri e anche la Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire responsabilità e contesto dell’episodio. L’episodio riaccende ora l’attenzione sulla sicurezza in vista dei prossimi appuntamenti che richiameranno un grande afflusso di persone nel borgo marinaro, in particolare i ponti del 25 aprile e del Primo maggio ma soprattutto per la stagione estiva.

Proprio su questo fronte il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, sarebbe intenzionato a chiedere al Commissariato di Pachino una presenza più significativa delle forze dell’ordine sul territorio, con particolare attenzione a Marzamemi. L’obiettivo è quello di garantire condizioni di sicurezza adeguate senza ricorrere, almeno per il momento, a misure restrittive sulle attività economiche.

Il primo cittadino, infatti, non vorrebbe firmare ordinanze limitative su aperture dei locali o vendita di alcolici ma qualora la risposta sul piano della vigilanza non dovesse essere ritenuta soddisfacente, Gambuzza sarebbe pronto a portare la questione in Prefettura e a coinvolgere anche il Questore, per chiedere un ulteriore innalzamento dell’attenzione in vista delle prossime giornate considerate a rischio maggiore afflusso.