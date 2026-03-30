Pasqua in Pediatria negli ospedali del siracusano: arrivano gli animali del progetto “Code in Corsia” dell’Associazione Impronte

In occasione delle festività pasquali, l’Associazione Impronte, ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS, porterà uova di cioccolato e attività assistite con gli animali nei reparti di Pediatria degli ospedali della provincia di Siracusa. Il progetto, denominato “Code in Corsia”, punta a migliorare il benessere dei piccoli pazienti riducendo lo stress del ricovero.

Il calendario degli incontri: 1 aprile, ore 10,30, Ospedale di Lentini, 2 aprile, ore 11: Ospedale di Avola, 3 aprile, ore 11: Ospedale Umberto I di Siracusa

Nelle tre giornate, i reparti pediatrici saranno protagonisti di incontri speciali che vedranno la presenza di animali certificati, accompagnati da coadiutori qualificati, pronti a donare sorrisi e momenti di serenità ai bambini ricoverati. Durante le giornate, verranno distribuite uova di Pasqua a tutti i piccoli pazienti, contribuendo a rendere più lieve il periodo di degenza.

Gli animali sono addestrati per l’ambiente ospedaliero e i conduttori sono professionisti iscritti ai registri del Ministero della Salute. L’attività è supervisionata dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria aziendale ed è realizzata in piena conformità alle Linee Guida nazionali per gli IAA e ai protocolli igienico-sanitari.

L’obiettivo, come rileva la presidente dell’associazione Alessia Giulia Aleppo, è che tale iniziativa possa rappresentare un prezioso momento di umanizzazione delle cure e di sollievo per i bambini e le loro famiglie.