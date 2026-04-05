Pasqua, l’Arcivescovo Lomanto: “Facciamo trionfare amore, pace e dignità dell’uomo. Siamo umani e fratelli tutti”

Un invito alla riflessione, alla responsabilità e alla riscoperta dei valori più profondi della convivenza umana. È il messaggio pasquale lanciato dall’arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, nel corso di un incontro con la stampa locale svoltosi nei giorni scorsi in Arcivescovado, in piazza Duomo.

“Si tratta di riconoscerci nella realtà in cui viviamo come persone umane – ha affermato – che vivono in relazione, nella propria dignità, come fratelli, riscoprendoci sempre più figli di un Padre che vuole il bene di tutti”. Un bene che, ha sottolineato, “dobbiamo accogliere, vivere e trasmettere: solo così può trionfare”.

Nel suo intervento, l’arcivescovo ha richiamato anche il valore del diritto, invitando a una visione più ampia: “La forza del diritto dovrebbe diventare la forza dell’amore. Dobbiamo andare oltre la legge, perché abbiamo una responsabilità più grande: condurre il mondo e i nostri fratelli verso un bene sempre più grande”.

Un messaggio che guarda alla Pasqua come occasione di rinnovamento personale e collettivo, nel segno della pace e della giustizia.

Lomanto ha poi rivolto un augurio alla comunità: “Mi è gradito esprimere il mio pensiero e la mia vicinanza alla comunità diocesana e alla città, assicurando la mia preghiera per il bene di tutti. Che possano trionfare la pace, la giustizia e la dignità dell’uomo”.

Infine, l’invito a camminare insieme: “Costruiamo un mondo più umano, più giusto e più bello, in cui ciascuno possa ritrovare se stesso e l’armonia del vivere insieme, per una felicità sempre più grande”