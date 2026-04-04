Pasqua nel Siracusano: riti spettacolari, tradizioni uniche e dolci tipici da scoprire

La Pasqua in provincia di Siracusa è molto più di una ricorrenza religiosa: è un’esperienza che coinvolge fede, tradizione, cultura e gastronomia. Da Ferla a Noto, passando per Palazzolo Acreide, Sortino e Lentini, ogni comunità custodisce riti secolari che raccontano la propria identità.

Nel capoluogo aretuseo, il momento più atteso è “l’Inchinata” in Piazza Duomo, quando la statua del Cristo Risorto incontra quella della Madonna delle Rose. Il triplice inchino emoziona fedeli e visitatori, simbolo della gioia della Resurrezione dopo i momenti intensi del Venerdì Santo.

A Ferla, la tradizione si esprime con riti antichissimi come “A Scisa a Cruci”, la deposizione del Cristo, e “A Sciaccariata”, suggestiva processione notturna illuminata da fiaccole.

A Melilli, il giorno di Pasqua, si aprirà con le Sante Messe del mattino e proseguirà con uno degli eventi più attesi e simbolici: il tradizionale “N’Contru” tra il Cristo Risorto e la Madonna, previsto alle 11 in piazza Rizzo. Da qui partirà la processione verso la Chiesa Madre, momento carico di emozione e partecipazione.

Nel pomeriggio, alle 18:30, si terrà un’ulteriore Santa Messa seguita dalla processione con il Cristo Risorto e la Madonna verso la Basilica di San Sebastiano, dove si concluderà con la tradizionale “Spartenza” sul sagrato.

Ad Augusta ieri, nel venerdì Santo, dalle 5 del mattino per le strade della Città, passo dopo passo, portato in processione il Cristo morto. Domenica in piazza Duomo la processione del Cristo risorto curata dalle confraternite della città.

Nella città barocca di Noto, la Pasqua è segnata dalla processione della reliquia della Santa Spina, testimonianza storica e religiosa di grande valore e dalla tradizionale Pace sul corso. Nella vicina Avola la tradizionale “Pace” in piazza Umberto I nella domenica di Pasqua, mentre il venerdì Santo si tiene la processione della Spina Santa dalla chiesa di Sant’Antonio per le vie della città

Mentre a Palazzolo Acreide le celebrazioni assumono un carattere teatrale con rappresentazioni viventi della Passione.

A Sortino, i falò dei “farati” illuminano la notte e accompagnano la processione di “U Nummu ru Gesù”, mentre a Lentini la drammatica “Scisa a Cruci” e i canti delle “figlie di Maria” creano momenti di intensa partecipazione emotiva.

Accanto ai riti religiosi, anche la tavola racconta la Pasqua. Tra i piatti tipici spiccano l’agnello, le impanate e i dolci della tradizione come la cuddura cu l’ova, i pupi cu l’ovu e la cassata siciliana.