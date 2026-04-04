Pasqua sicura, controlli dei Carabinieri nel Siracusano: segnalazioni e sanzioni per circa 15mila euro

I servizi di prevenzione e controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa sono stati intensificati e saranno ulteriormente rafforzati al fine di garantire a cittadini e turisti di trascorrere serenamente le festività Pasquali e favorire il regolare spostamento e la permanenza nelle località turistiche.

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio di controllo del territorio condotto a Priolo Gargallo, hanno eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e di droga identificando 33 persone, controllando 32 veicoli ed elevando sanzioni amministrative per oltre 14.000 euro. Sono stati inoltre sequestrati due veicoli e una patente di guida è stata ritirata, un 47enne e due minori sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di hashish per uso personale.

I Carabinieri della Compagnia di Noto, coadiuvati anche da personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, nel corso di predisposti servizi hanno identificato oltre 100 persone, controllato 63 veicoli ed elevato sanzioni amministrative per oltre 700 euro. Due giovani sono stati segnalati alla locale Prefettura quale assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di hashish per uso personale.

La titolare di un bar di Noto è stata deferita per l’accertata presenza di un lavoratore non regolarmente assunto ed essendo state rilevate varie violazioni in materia di formazione sulla sicurezza dei lavoratori.