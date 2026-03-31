Pasqua, Ucsi Siracusa e Assostampa donano 70 chili di pane alla Caritas

“Non sono facili i momenti che stiamo attraversando e proprio per questo dobbiamo diventare pienamente umani e affidare tutto alla forza del diritto e non al diritto della forza. Tutti noi, ed in particolare voi giornalisti, abbiamo il dovere della verità”.

Lo ha detto l’arcivescovo di Siracusa Mons. Francesco Lomanto, delegato episcopale per le Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale Siciliana, ieri mattina, in occasione dell’incontro con i giornalisti e operatori della comunicazione per condividere una riflessione sulla Pasqua e per uno scambio di auguri.

L’incontro è stato organizzato dall’Ufficio delle Comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Siracusa e dall’ufficio stampa, coordinato dal vice direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali Alessandro Ricupero, dall’Assostampa e dall’Ucsi di Siracusa. All’incontro erano presenti il segretario provinciale di Assostampa Siracusa, Prospero Dente, e il tesoriere provinciale dell’Ucsi (Unione Cattolica stampa Italiana) Siracusa, Luca Marino, nonché Tesoriere regionale dell’Ucsi Sicilia.

“Dobbiamo riscoprire – ha detto il presule dell’arcidiocesi di Siracusa – l’essere fratelli, donandoci all’altro invece di distruggerlo. Siamo tutti chamati ad elevarci verso Dio. Se non lo faremo precipiteremo giù verso il nulla e questa è la vera tragedia dell’uomo. Impegniamoci, a portare nel mondo un raggio di sole, la luce del Risorto, la speranza e la pace”. A conclusione dell’incontro, il giornalista Salvatore Di Salvo, ha donato all’arcivescovo Francesco Lomanto le copie di “Desk”, la rivista ufficiale dell’Ucsi su “Giornalista di speranza” distribuito nel corso del XXI congresso nazionale dell’Ucsi a Torino e “Generazioni che non comunicano, una comunicazione che genera” realizzata a conclusione della Scuola di Alta Formazione Ucsi che si svolge, oggi anno, ad Assisi intitolaata a “Giancarlo Zizola”.

A conclusione dell’incontro l’Ucsi di Siracusa e l’Assostampa hanno donato alla caritas dell’arcidiocesi di Siracusa 70 chili di pane, destinati alla caritas della parrocchia di Santa Tecla di Carlentini.