Pasquale Cammisa eletto presidente della sezione Economia del mare, trasporti e logistica di Confindustria Siracusa

Si è svolta ieri nella sede di Confindustria Siracusa, l’assemblea della sezione Economia del mare, trasporti e logistica. Pasquale Cammisa, Direttore Trasporto Regionale Sicilia di Trenitalia Spa, è stato eletto Presidente. Vice Presidente Domenico Capuano (Capuano Shipping srl). I componenti del Consiglio di Presidenza eletti sono Pierluigi Incastrone (ADSP Mare Sicilia Orientale), Luigi Mauceri Boccadifuoco (MS G. Boccadifuoco srl), Domenico Tringali (Tringali srl).

“La Sicilia è sempre più baricentro del Mediterraneo, nodo strategico per l’Europa per le rotte commerciali, energetiche e digitali che determinano la competitività di intere nazioni – ha detto Pasquale Cammisa nella sua relazione -. L’economia del Mare vale oltre 76 miliardi di euro di valore aggiunto diretto (11,3% del Pil nazionale, con più di un milione di occupati e se consideriamo l’indotto si arriva a 216 miliardi). È un settore che cresce più della media, ma il mare da solo non basta: servono connessioni. Porti, strade e ferrovie devono dialogare in un sistema intermodale efficiente” ha concluso il Presidente Cammisa.