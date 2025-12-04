Ultime news

Pasquale Cammisa eletto presidente della sezione Economia del mare, trasporti e logistica di Confindustria Siracusa

I componenti del Consiglio di Presidenza eletti sono Pierluigi Incastrone (ADSP Mare Sicilia Orientale), Luigi Mauceri Boccadifuoco (MS G. Boccadifuoco srl), Domenico Tringali (Tringali srl)

Il Direttivo sezione economia del Mare Confindustria

Si è svolta ieri nella sede di Confindustria Siracusa, l’assemblea della sezione Economia del mare, trasporti e logistica. Pasquale Cammisa, Direttore Trasporto Regionale Sicilia di Trenitalia Spa, è stato eletto Presidente. Vice Presidente Domenico Capuano (Capuano Shipping srl). I componenti del Consiglio di Presidenza eletti sono Pierluigi Incastrone (ADSP Mare Sicilia Orientale), Luigi Mauceri Boccadifuoco (MS G. Boccadifuoco srl), Domenico Tringali (Tringali srl).

La Sicilia è sempre più baricentro del Mediterraneo, nodo strategico per l’Europa per le rotte commerciali, energetiche e digitali che determinano la competitività di intere nazioni – ha detto Pasquale Cammisa nella sua relazione -. L’economia del Mare vale oltre 76 miliardi di euro di valore aggiunto diretto (11,3% del Pil nazionale, con più di un milione di occupati e se consideriamo l’indotto si arriva a 216 miliardi). È un settore che cresce più della media, ma il mare da solo non basta: servono connessioni. Porti, strade e ferrovie devono dialogare in un sistema intermodale efficiente” ha concluso il Presidente Cammisa.


