PasquìAmo con Pasquì, all’Urban center di Siracusa una grande festa per donare le uova di cioccolato

Questa mattina all’Urban Center sorrisi, magia e tanta allegria: uova di Pasqua donate grazie alla solidarietà di tutta la città e un’esplosione di giochi, bolle giganti, musica e spettacoli con l’iniziativa “PasquìAmo con Pasquì”.

Una grande giornata all’insegna della solidarietà e del divertimento dedicata alle bambine e ai bambini della città.

L’evento, completamente gratuito, si è concluso con la consegna delle uova di Pasqua raccolte attraverso una partecipata campagna solidale che ha coinvolto cittadinanza, associazioni e attività commerciali locali. Ad animare la giornata la mascotte Pasquì, insieme a spettacoli di giocoleria, magia, bolle giganti, equilibrismo, giochi, gonfiabili, musica e tante sorprese pensate per regalare momenti di gioia a grandi e piccoli.

Hanno partecipato inoltre: Franse l’Equilibrista Squilibrato, Mariano La Rocca (in arte Palloncino) e Fabio Animazione, affiancati dalle volontarie e dai volontari di numerose realtà associative del territorio, tra cui Astrea in memoria di Stefano Biondo, Arci Siracusa, Carovana Clown, Superheroes ODV, Assistenza Amica Siracusa, R.O.S.S. – Reparto Operativo Soccorso e Solidarietà e Stonewall Siracusa.

Infine, come da tradizione, non mancherà una ricca merenda con gustosi dolci e salati.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Siracusa e Siracusa Città Educativa, che hanno concesso gli spazi per lo svolgimento dell’evento.