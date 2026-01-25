Passaggio da Tekra a Ris.Am, Sudano (Fp Cgil Siracusa): “Garantiti i lavoratori, il Comune vigili sulla legittimità dell’iter”

L’affitto del ramo d’azienda tra Tekra e Ris.Am a Siracusa viene di fatto gestita, sul piano sindacale, come un vero e proprio cambio di appalto. È quanto emerge dall’incontro tenutosi venerdì scorso tra le organizzazioni sindacali e le due società, nel corso del quale è stato presentato un elenco di 262 dipendenti interessati al trasferimento a partire dal prossimo 1 febbraio.

A riferirlo è José Sudano, segretario provinciale della Fp Cgil Siracusa, che sottolinea come le organizzazioni sindacali abbiano ottenuto l’inserimento di una clausola a tutela dei lavoratori. Nell’accordo, infatti, oltre alla cosiddetta “clausola sociale” è stata prevista anche una clausola di opponibilità.

In sintesi qualora il Comune dovesse ritenere irregolare il procedimento amministrativo, il trasferimento del personale dalla cedente Tekra alla subentrante Ris.Am verrebbe automaticamente annullato. Sul fronte retributivo, Tekra ha garantito il pagamento degli stipendi fino alla fine di gennaio. Resta ancora da corrispondere la mensilità di dicembre, per la quale l’azienda ha chiesto un differimento: il pagamento dovrebbe avvenire entro il 26 gennaio. Lo stipendio di gennaio, invece, sarà liquidato entro il 15 febbraio, con un margine di qualche giorno, insieme alle competenze maturate dai lavoratori, come ferie, permessi e straordinari, ma con esclusione del Tfr.

Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, questo verrà liquidato da Tekra in cinque scaglioni che andranno da febbraio a giugno. “Il nostro compito adesso – spiega Sudano – è verificare in modo puntuale l’elenco presentato: numero dei lavoratori, nominativi, livelli di inquadramento e ore contrattuali. Ma l’aspetto più importante è creare tutte le condizioni affinché l’operazione si chiuda in modo corretto e inattaccabile, perché Tekra non può semplicemente liberarsi di 262 dipendenti”.

Il segretario della Fp Cgil ha annunciato la propria partecipazione al Consiglio comunale aperto in programma martedì prossimo. “Sarò presente – aggiunge – e, se richiesto, mi farò audire. È fondamentale che l’ente compia tutti i passaggi utili e necessari affinché il trasferimento avvenga nel pieno rispetto delle regole. Se occorrerà, darò il mio contributo”.

Sudano ribadisce infine il ruolo svolto dal sindacato: “come Fp Cgil, insieme alle altre sigle, abbiamo lavorato per garantire la massima tutela legale e contrattuale ai dipendenti. Abbiamo inoltre ottenuto che gli effetti dell’accordo siano subordinati alla piena legittimità dell’iter amministrativo, attraverso la clausola di opponibilità”.

Il segretario provinciale della Funzione Pubblica Cgil, però, guarda anche al futuro e rivolge un messaggio chiaro a Ris.Am. “Il servizio e le condizioni di lavoro devono migliorare – conclude Sudano -. Così com’è gestito oggi, il servizio in città non è più adeguato ai tempi e i cittadini finiscono per pagare un servizio che non risponde più agli standard necessari“.