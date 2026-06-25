Passaggio di consegne tra Siam e Aretusacque. Cna chiede interventi strutturali in vista della stagione turistica

La continuità del servizio idrico non è una questione di comfort: è una precondizione operativa per centinaia di attività economiche della città e del centro storico di Siracusa. Lo afferma CNA Siracusa, che torna a sollevare il tema in vista dell’estate, stagione in cui la pressione sulla rete idrica di Ortigia e dell’Umbertino si sovrappone al picco della domanda turistica.

A supporto della propria analisi, CNA Siracusa prende atto con interesse dello Studio Osservazionale elaborato da Gerico.Ai Italia S.r.l. — società associata — sull’impatto economico dei disservizi idrici registrati in 8 giornate nel periodo marzo–maggio 2026 nelle aree di Ortigia e Umbertino. Lo studio, condotto su base osservazionale a partire da dati di vendita reali di esercizi campione, ha identificato appunto le 8 giornate con interruzioni o abbassamenti di pressione della rete, documentando un impatto stimato tra i 2.200 e i 3.400 euro a locale per le sole voci più facilmente quantificabili. La proiezione prudenziale sull’intero comparto food & beverage delle due aree indica un ordine di grandezza potenziale compreso tra 180.000 e 290.000 euro nel periodo osservato.

I dati di Cna segnalano che il turismo verso Siracusa è in costante crescita. Secondo le elaborazioni del Centro Studi, l’impatto economico turistico sulla provincia supera i 318 milioni di euro, con oltre 15.000 occupati diretti e indiretti. Anche per la stagione in corso le previsioni sono positive: i flussi internazionali verso la Sicilia orientale sono in ulteriore incremento, e Ortigia resta uno dei poli di attrazione più riconoscibili del Mediterraneo. Questo dato è una grande opportunità, ma presuppone che le infrastrutture di servizio siano adeguate.

L’associazione non intende sollevare polemiche sterili, ma indicare un percorso. La rete idrica che serve il centro storico è per larga parte strutturalmente vetusta e non è stata progettata per reggere i carichi attuali, né tanto meno quelli che la crescita turistica impone. Questo rende urgente e non più rinviabile un piano straordinario di manutenzione e sostituzione delle condotte più critiche, da concordare con il Comune di Siracusa e con il gestore del servizio. Per queste ragioni è assolutamente centrale il tema della stabilità del servizio di gestione in città e occorre definire al più presto la querelle in atto.

Su questa base, l’associazione avanza alcune proposte concrete: istituzione di un tavolo tecnico permanente di monitoraggio del servizio idrico nelle aree del centro storico e dell’Umbertino, con la partecipazione del Comune, del gestore del servizio, delle associazioni di categoria, con specifico focus sui mesi di alta stagione. Adozione di un protocollo condiviso di comunicazione preventiva dei lavori programmati, con preavviso minimo garantito alle attività commerciali per consentire la pianificazione operativa e l’eventuale attivazione di misure di continuità. Avvio di un programma pluriennale di sostituzione e potenziamento delle condotte nelle zone a più alta densità ricettiva e ristorativa, da inserire nei prossimi strumenti di programmazione comunale. Riconoscimento, nelle forme previste dalla regolazione Arera, degli indennizzi automatici spettanti agli utenti nelle giornate di effettiva interruzione del servizio.

“Siracusa e Ortigia si confermano tra le mete turistiche più amate d’Italia, e le previsioni per quest’estate sono ancora migliori degli anni precedenti — dichiara Santi Lo Tauro, Presidente di CNA Siracusa —. Proprio per questo non possiamo permetterci che una rete idrica inadeguata diventi il punto debole della nostra economia. Ogni giornata di disservizio si traduce in perdite reali per i nostri artigiani, ristoratori e commercianti, ma anche in un’esperienza negativa per i turisti che scelgono la nostra città. Non chiediamo interventi straordinari: chiediamo la normalità che ogni imprenditore e ogni cittadino merita”.