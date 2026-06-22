Patrimonio, Turismo e Impresa: in Confindustria Siracusa un confronto sul ruolo della cultura come infrastruttura per lo sviluppo del territorio

Domani, Martedì 23 giugno 2026, alle 10 nella sede di Confindustria Siracusa (Viale Scala Greca 282), si terrà l’incontro “Patrimonio, Turismo e Impresa. La cultura come infrastruttura per il territorio”, promosso da Confindustria Siracusa in collaborazione con l’Istituto Europeo del Restauro.

L’iniziativa intende offrire un momento di riflessione e confronto sul valore strategico del patrimonio culturale e del turismo quali leve di competitività, attrattività e sviluppo sostenibile per i territori e per il sistema delle imprese.

Ad aprire i lavori saranno Gian Piero Reale, Presidente di Confindustria Siracusa, e Teodoro Auricchio, Presidente dell’Istituto Europeo del Restauro.

Interverranno Giulio Lattanzi, Direttore Generale del Touring Club Italiano, che proporrà una riflessione sul ruolo della cultura e del turismo nella costruzione di nuove traiettorie di crescita economica e sociale e Corrado Figura, Sindaco di Noto e Presidente del Distretto Turistico del Sud-Est Sicilia, che porterà il punto di vista delle istituzioni territoriali e delle politiche di valorizzazione del patrimonio.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio dibattito sul rapporto tra cultura, impresa e sviluppo, nella consapevolezza che il patrimonio storico, artistico e paesaggistico rappresenti una vera e propria infrastruttura immateriale capace di generare valore economico, rafforzare l’attrattività dei territori e favorire nuove opportunità per le comunità locali.

“La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo – sottolinea Confindustria Siracusa – costituisce un elemento sempre più strategico per la competitività dei territori e per la crescita delle imprese. Favorire il dialogo tra istituzioni, mondo della cultura e sistema produttivo significa contribuire alla costruzione di modelli di sviluppo sostenibili e capaci di valorizzare le straordinarie risorse del nostro territorio“.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione di approfondimento rivolta a imprese, amministratori, operatori culturali e turistici, professionisti e cittadini interessati ai temi della valorizzazione del patrimonio e dello sviluppo territoriale.