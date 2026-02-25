Pattinaggio, Chiara Bonafede conquista l’argento ai Campionati italiani indoor

Una grande gioia per l’ASD Olimpiade Pattinatori Siracusa ai Campionati Italiani Indoor – categoria Ragazzi 12 e Ragazzi (12/13/14 anni), svoltisi dal 20 al 22 febbraio a Pescara.

La protagonista indiscussa è stata Chiara Bonafede, che ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella gara “1 giro atleti contrapposti”, fermandosi a soli tre centesimi dall’oro. Un risultato che dimostra il suo talento e la determinazione, frutto dell’allenamento con Agata Fiorito ed Ernesto Maiorca.

Ottime prestazioni sono arrivate anche dagli altri atleti della stessa squadra: Eleonora Ferra si è piazzata 12ª nella stessa gara, mentre Marco Santuccio, Riccardo Rubino, Kevin Scalora, Emma Piemontese, Nicole Valente, Sveva Sindona e Ginevra Magano hanno partecipato con grande impegno, mostrando potenzialità promettenti per il futuro.

Grande soddisfazione anche per la squadra femminile dell’ASD Pattinaggio Città di Priolo Gargallo, che ha centrato il 18° posto nella staffetta con le atlete Vinci Nicole, Tempesti Adele, Santorino Giulia e Puma Ambra.

Il fine settimana ha quindi regalato emozioni, confermando il valore dei giovani pattinatori siciliani e lasciando ottime prospettive per i prossimi Campionati Italiani Indoor delle categorie Assolute, che si svolgeranno sempre a Pescara.